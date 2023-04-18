“彭小桐，免学费了！”4月16日，一条暖新闻传开了，许多网友都在为考上研究生的孤儿彭小桐高兴。

4月11日晚，社交媒体上的一条视频让人动容。视频里，23岁的贵州毕节女孩彭小桐分享自己考研成功的喜讯，但随后却失声痛哭。

“千辛万苦得来的结果，不能和父母分享。”彭小桐出生于一个教师家庭，11岁时，母亲因病去世。去年10月，父亲又罹患直肠癌离世，彭小桐带着思念每天坚持看书，认真复习备考研究生。功夫不负有心人，彭小桐成功考取吉林外国语大学汉语国际教育专业研究生。

吉林外国语大学关注到了这条视频，立即联系到彭小桐表示祝贺和关心。吉林外国语大学校长秦和表示，“要对该生负责到底，要让学生感受到吉外大家庭的温暖。”她提笔写下亲笔信，信中写道：“人生并不是一片坦途，每个人的成长会哭泣悲伤，会无助孤寂，真正的坚强不是面对悲伤不流一滴眼泪，而是擦干眼泪后微笑面对生活的勇气。这些你都做到了，做得很好！”

4月13日早上，吉林外国语大学决定要深入小桐家里实地探望，将温暖带到小桐和家人身边。

13日下午5时到14日中午12时，从长春市到毕节市大方县理化苗族彝族乡，历时19个小时，3100多公里……吉林外国语大学两名老师带着书信从长春出发，跨越大江南北，承载着全校师生的关爱，来到了小桐的家乡。

“我们与小桐在贵阳见了第一面，小桐近期正在贵阳勤工俭学，初次见面便能感受到小桐身上的积极向上的劲儿。”吉林外国语大学学工处副处长任雪艳是“家访”的老师之一，在贵阳与彭小桐会面后，一同前往彭小桐的老家贵州省毕节市。

彭小桐与年近九十的爷爷奶奶同住，房子面积不大，但收拾得干净整洁。两位老师告诉小桐和爷爷奶奶，学校拿出了一系列帮扶举措：学费全部免除，入学享受研究生入学奖学金、国家助学金、校长爱心基金，以及学校提供的三助一辅岗位，如果成绩优异，还可以获得国家奖学金、校长奖学金、学业奖学金、专项奖学金等奖励。

听到学校的帮扶政策后，奶奶拉住老师的手，眼泪止不住地流。“我们年纪大了，无法给小桐念研究生提供太多支持，最近还在为学费发愁。学校的温暖举措让我们非常感动，感谢学校对小桐的帮助。”奶奶擦了擦眼泪说道。

感受到千里之外的温暖，彭小桐表达了对学校的深深谢意。彭小桐给吉林外国语大学校长写了一封回信：“吉外的爱跨越千山万水，到达了我的家乡贵州毕节，深深地温暖了我和我的家人们。同时，吉外的老师们代表校长，向我送来了最真挚的关怀。与困难作斗争是我20多年人生的主题，失落与孤寂常常伴随着我，而您在信中鼓励的话语，给予了我无穷的勇气与力量继续面对生活，感谢您的赞赏和肯定……我在千里之外的贵州仿佛感觉到您就站在我的身边拍着我的肩膀说‘加油’！”

暖意流动。网友们纷纷留言点赞，既为励志的小姑娘，也为温暖的学校。一位名为国泰民安的网友说：教育不仅在于“教”，更在于“育”。一个善举，温暖一个家庭，影响孩子一生，更向社会传递了正能量。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 13 版）