直播预告：“癌中之王”胰腺癌来时静悄悄？专家教你应对策略

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

胰腺癌因为治疗手段少、预后差而被称为“癌症之王”。说起胰腺癌，很多人难免色变。那么，身体出现哪些异常信号要警惕胰腺癌？治疗胰腺癌有哪些手段？早中晚期胰腺癌治疗有何不同？2023年4月18日15:30，“人民好医生”客户端将特邀武汉大学中南医院肝胆胰外科主任杨智勇做客直播间，为广大网友科普胰腺癌的相关知识。

专家简介

杨智勇，主任医师、教授、博士生导师、武汉大学中南医院肝胆胰外科主任、胰腺外科中心负责人、2019年入选“湖北省医学青年拔尖人才工程”、中国研究型医院学会胰腺疾病专业委员会委员、湖北省医学会胰腺病分会副主任委员、湖北省病理生理学会科普专业委员会常委、武汉中西医结合学会肝胆胰外科专业委员会副主任委员、武汉医学会腔镜外科分会常委、武汉医学会机器人及腔镜外科分会委员、《腹部外科》杂志编委、《武汉大学学报医学版》编委等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。