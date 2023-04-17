老旧楼院变成幸福社区

黄墙黑瓦，绿树成荫。在重庆江津区鼎山街道长风社区，晚饭后，居民们三五成群，在广场上跳舞，长凳上吹笛，兴高采烈。

通过老旧小区改造，几十年的老旧楼院，从脏乱差小区变身为幸福社区。如今，路平了、灯亮了、墙净了，群众喜笑颜开，幸福感满满。

“路面平整干净，墙上也没有乱涂乱画的痕迹了，住着舒心。”80多岁的周俊康是小区老居民，看到住了几十年的老房子展现出新面貌，他由衷地欣喜。

长风家属区原属国企单位家属区，房屋大部分修建于上世纪六七十年代，没有物业，居住人员多为老年人，管理较为复杂。房屋年久失修，漏水严重；车辆乱停乱放，堵塞消防通道……曾经，这里面临的问题不少。

为实现基层治理目标，攻克治理难点，2022年，长风社区在街道党工委、办事处扶持下，对长风小区进行多方位的提升改造。

“我们通过走访、网格邻里会、社区评议会等收集居民意见，寻求治理的最大同心圆。”长风社区党委书记任家维说。

针对停车难问题，社区多次收集意见和开会讨论，最开始，效果并不好，仅有20%的居民同意收费治理。

去年3月，在长风家属区院坝内，10多位居民代表齐聚“网格民情联络点”，围绕停车问题发表意见。老人周俊康第一个提出反对：“我花2000元买的二手摩托车，现在得每年花1200元交停车管理费，我不同意！”

“停车费的收益，全部用来维护公共设施。”家属区网格先后组织召开12次邻里会议，大家坐下来慢慢谈，经过反复磨合、磋商，居民才彻底转变了思想，积极参与到治理中来。

去年8月，停车收益增长到了10万元。有了钱，楼道路灯电费缴上了，管道修好了，家属区楼道也更干净了。

整洁的街道、“讲故事”的文化墙、欢声笑语的小区……自2018年重庆启动城镇老旧小区改造试点，经过近几年的改造推进，重庆小区旧貌换新颜，市民的获得感、幸福感、安全感不断得到提升。截至2023年3月底，重庆已累计启动改造城镇老旧小区4940个、1.14亿平方米，惠及居民121万户。

不仅要改造好，还要维护好。为避免改造后因管理不到位，而出现一年新、三年旧、五年破的情况，重庆推出了25项管理提升内容，维持老旧小区改造以后的长期效果。重庆市住建委老旧小区改造专班副处长袁建波说：“我们将通过引进物业服务企业、组建社区物业服务中心、居民自治管理三种模式，实施长效管理，让改造后的老旧小区美丽可持续。”

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 12 版）