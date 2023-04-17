高原血液病治疗能力显著提升

在西藏自治区日喀则市人民医院，60岁的藏族老人扎平（化名）刚刚结束治疗——两根软管扎在两条手臂上，一根抽血、一根输血，血液经过血细胞单采仪的分离，其中红细胞的浓度大大降低。上海援藏医生江传和站在床边，观察病人的情况。

江传和介绍，扎平所患的“高海拔性红细胞增多症”，是高原地区群众的高发疾病，过去的治疗方法一般只能缓解症状。在援藏医生的努力下，血细胞单采仪被引入日喀则，通过直接分离血液里异常偏高的红细胞，最大程度降低对患者身体的损伤。

江传和介绍，日喀则市人民医院血液科目前每年都会收治400多名患者。“2015年起，来自上海瑞金医院等单位的医生连续8年支援日喀则市人民医院，不但让我们的血液科从无到有，更帮助我们积累了一流的高原血液病治疗经验。”日喀则市人民医院血液科主任普布旺堆说。

在一批批上海援藏医生的带动和培养下，普布旺堆已经能独立开展绝大多数常见血液病的治疗，成为科室里独当一面的专家。无论是开展穿刺检查，还是利用血细胞单采仪开展救治，普布旺堆处理起来都得心应手。不但如此，他还把自己学到的技术传授给更多本地的青年医生，带领他们一同成长。

当上海援藏医生李啸扬来到日喀则时，科室已经具备一定规模。2019年底，一名20多岁的藏族姑娘卓嘎（化名）从日喀则市昂仁县来到医院就诊——血常规检查显示，她的多项血液指标都有问题，随时有生命危险。

看到患者的检查数据，李啸扬心里有些打鼓，“这看起来有些像白血病，而且可能是一种罕见的白血病！”随后，他立即安排卓嘎开展骨髓穿刺检查，还第一时间联系瑞金医院，安排医生会诊。最后，他们共同判定，卓嘎罹患的正是急性早幼粒细胞白血病。

“急性早幼粒细胞白血病是一种特殊的急性白血病，致死率极高。但这一疾病在瑞金医院已经有成熟的治疗方案，如果治疗及时，能有效提高病人治愈率。”李啸扬回忆。

但是在当时，西藏并没有针对这一疾病的药物储备。于是，李啸扬迅速联系瑞金医院，医院连夜为这名患者准备了药物，并请专人从上海携带药物送到西藏，卓嘎在确诊后的第三天就用上了来自上海的救命药。最终，在李啸扬等援藏医生的带领和全力救治下，卓嘎顺利出院，恢复健康。

李啸扬说：“通过前后方协作，日喀则市人民医院血液科已经有了处理疑难杂症的能力。从卓嘎这样的病例中，我们看到了本地医疗能力的提升，也看到了两地协作的优势。”

援藏医生们不满足于一个个具体病例的救治，他们还希望发现高原血液病的规律性因素，帮助高原居民更好地预防疾病、减少病痛。今年，日喀则市人民医院发表了一项针对379名贫血高原病患的研究，该成果由上海援藏医生和西藏本地医生共同完成。方洁是日喀则人民医院的本地医生，也是研究的第一作者。“我们医院此前开展救治工作比较多，很少进行研究性工作。”方洁告诉记者。

在援藏医生们的指导下，方洁等人最终完成了相关的研究工作。方洁说：“这对我是一个很大的鼓舞。目前，我们在援藏医生们的指导下继续开展相关研究，希望取得更多研究成果。”

上海市第八批医疗人才“组团式”援藏医疗队领队、日喀则市人民医院党委书记王庆华说：“在援藏医生们的带动下，血液科创立运行，具备基本治疗能力，并可以通过协作实现疑难杂症的治疗。现在，我们还可以开展临床型科研工作，探索疾病发展的规律。日喀则市人民医院血液科的变化，是我们‘组团式’援藏‘以院包科’成果的集中体现。”

《 人民日报 》（ 2023年04月17日 12 版）