直播预告：宫颈癌不可怕 关键在于早筛早查

2023年4月15日至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周。为了提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌、抗癌的良好氛围，帮助大家正确认识各种肿瘤疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院推出“全国肿瘤防治宣传周”系列直播节目，教大家远离肿瘤困扰。

宫颈癌是女性常见恶性肿瘤，也是可早期发现并有效预防的恶性肿瘤之一。近年来宫颈癌的发病年龄在逐渐降低，有年轻化趋势。4月16日10:00，“人民好医生”客户端特邀中国医学科学院肿瘤医院妇科副主任李斌做客直播间，为广大网友科普宫颈癌防治的相关知识。

专家简介

李斌，主任医师，博士生导师，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院妇科副主任，北京癌症防治学会妇科肿瘤精准诊疗专委会主任委员，中华医学会妇科肿瘤学分会全国委员，中国抗癌协会妇科肿瘤分会委员，中国医药教育协会妇科肿瘤专委会副主委，中国医学装备学会妇产装备专委会副主委，北京医学会妇科肿瘤分会常委，北京医师协会妇产科专委会常务理事以及《中华医学杂志英文版》《中华妇产科杂志》《中国妇产科临床杂志》编委等。

如何收看直播：

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