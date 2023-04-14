消博会昨日入场约5万人次

4月13日，北京青年报记者从消博会组委会了解到，当日第三届消博会入场约5万人次，共举办活动149场。相关机构发布各类专业消费类报告10余份。共举办新品首秀90余场，发布新品300余件。

在2023“消博风尚 首发首秀”新品发布会上，包括保利文化、华熙生物、帝亚吉欧、中国意大利商会展团等国际国内知名发布主体在当天举办新品活动14场，发布新品50余件，涵盖时尚香化、珠宝钻石、高端酒水、生物科技、智能生活、绿色消费、传统工艺等众多品类。

北青报记者了解到，保利文化在海南自由贸易港参与组建并运营的最新项目——中国海南国际文物艺术品交易中心亮相首发首秀现场并进行推介。

该交易中心将围绕“四大平台”功能建设，即：全天候国际文物艺术品流通服务平台、全球文物艺术品展示中心、一站式文物艺术品综合服务区以及亚洲最大文物艺术品专业贮藏空间。此外，保利文化方面也表示，交易中心的实体建设还有一定周期。在此之前，将启动交易中心先行示范区的建设，使其具备承接政策创新落地、对外开放展示、举办展览拍卖活动以及提供政务服务等功能。

同时，保利展区还展出了保利艺术博物馆馆藏牛、猴、虎、猪4件圆明园兽首铜像（仿制品），引发观众驻足欣赏、拍照。

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消博会“她经济”刮起“悦己”风潮

4月13日，北青报记者在消博会现场发现，化妆品、服装、珠宝等头部企业云集，“她经济”成了消博会上一股热潮。而比起社交、认同等以往的属性，“她经济”在本届消博会上的“悦己”属性越发明显，“表达自我”成了新一代女性消费者的关键词。

北青报记者注意到，在消博会诸多的珠宝展区中，虽然价值上亿元的钻石皇冠和项链收获了大量的围观，但是观众还是把更多时间放在了挑选一款更适合自己的珠宝或首饰上。因此，一些消费者会在瓷器元素的珠宝柜台前打听价格或是干脆坐下来听销售介绍；又或在意大利、捷克等国家的展区驻足挑选，更有人等着意大利手工匠人现场打磨的首饰出炉；有品牌带来的榫卯、斗拱设计元素首饰，一些地方展区带有当地文化符号或民族特色的首饰都成了观众们的心头好。

同样的情况，也出现在了化妆品展区，相比于强调功效的护肤品，更为强调个性的香水成了各品牌展区最容易“留下”观众的产品。一些高定香水、小众香水，甚至是第一次来中国的香水品牌都成了展会上的香饽饽。

事实上，商家早已看到了这一变化。一些参展商表示，其带来的珠宝很多都是“孤品”，只有一套、绝不重样。而一些大品牌则是来消博会“听意见”的。“中国的女性消费者非常独立，她们不需要借助外界来肯定自己。我们作为贸易商，也想借消博会的机会近距离接触消费者，想知道什么样的品牌故事更能打动她们。”一家国际化妆品公司的负责人表示。

专业机构认为，随着女性的经济、社会地位以及受教育程度不断提高，女性在消费上拥有越来越多的话语权，围绕女性消费者形成的特有经济圈和经济现象由此诞生。

安永大中华区在消博会期间发布的《消费零售洞察2023之“她经济”》报告显示，近年来，女性消费者画像发生了转变，呈明显的年轻化趋势和较强的用户黏性，女性消费者在下沉市场也展现出较大消费潜力。

该报告选取珠宝首饰、奢侈品和美妆护肤这三类最具特色的“她经济”消费品，对中国近千名受访者进行调研。虽然线下门店仍是女性消费者的主要购买渠道，但消费场景日趋多元化。女性购买珠宝首饰承载的更多是关注和表达自我的心理诉求，即“悦己”需求。

报告显示，近八成女性受访者认为款式设计是决定她们购买决策的首要因素，超过五成的女性受访者重视品牌背后的故事，她们认为承载品牌历史和价值的经典款更能传达该品牌的文化，体现其珍贵和稀缺性。