有人地铁站内晕倒 热心乘客立即施救（温情网事）

近日，上海地铁车厢内，一名乘客突发疾病晕倒。多亏热心乘客与民警一起及时施救，令病人情况转危为安。此事经报道后，在网络上获得众多网友关注。

据人民日报微信公众号报道，4月6日傍晚，在上海地铁3号线虹口足球场站，民警在巡逻时接到车站员工反映，说车厢内有一名男性乘客昏迷，已被其他乘客抬至上行站台。

迅速赶到现场的当值民警孟亮，看见一名男子躺在站台上，双眼紧闭、嘴唇发紫，马上拨通了120急救电话。

与此同时，地铁站里，有两名乘客也赶来查看情况。她们是上海市杨浦区控江医院医生陆彩霞和上海交通大学医学院附属瑞金医院护士张晓娜。

最先赶到的陆彩霞，看到病人已经意识模糊，立即着手对其进行手动心肺复苏。站台工作人员很快拿来了AED除颤仪，陆彩霞开始对病人进行除颤。

碰巧路过现场的张晓娜，也立即加入救援。“大家帮忙把病人的头抬一下，这样他呼吸能通畅些。”在张晓娜的指挥下，周围有更多工作人员参与到救援中。

陆彩霞、张晓娜和孟亮，三个人轮流持续为昏迷的病人进行心肺复苏。前来增援的民警，以警用围挡将现场围出一片空地，防止其他下车乘客踩踏伤者。

在众人接连助力下，心肺复苏抢救持续了约12分钟。120急救人员赶到。

急救人员初步判断，病人是因急性心肌梗死导致的昏迷，于是立刻将其送往附近医院进行进一步救治。当晚，医院告知，病人已脱离生命危险。

网友“立夏”对此评论说：“多亏两位路过的医护人员紧急救援，争取了12分钟的黄金抢救时间。大家平时也都应该学一学心肺复苏术的技能，关键时刻非常有用！”网友“后来”留言说：“真是情况危急，为好心救人的医生、护士和民警点赞！”网友“毅仁”说：“现在很多商场、写字楼、地铁站等公共场所都放置了AED设备。完善的公共设施能够帮助更多有需要的人。”