中医药高质量发展高峰论坛召开

本报北京4月13日电 （记者杨彦帆）由中国工程院主办的新时代中医药高质量发展高峰论坛暨第二届中医药高质量发展大会4月11日在浙江乌镇互联网国际会展中心召开。中国工程院院士张伯礼表示，中医药高质量发展的目标，就是真正提高群众的医疗保障水平。

国家药品监督管理局副局长赵军宁介绍，国家药监局正在研究制定“十四五”全面强化药品监管科学体系建设推进方案，将重点推进药品监管全国重点实验室、药监局重点实验室及研究基地等平台建设，进一步助力解决中药监管中基础性、关键性、前沿性和战略性技术问题，有力支撑中药监管能力和治理水平提升。

在大会开幕式上，举行了“以健康为中心的医学研究”方法学体系发布仪式。天津中医药大学中医药研究院院长张俊华介绍，以健康为中心的医学研究方法学体系技术框架由12个板块构成，包括研究对象、研究类型、数据类型等，有利于践行预防为主、中西医并重的卫生工作方针。

“中医药与大数据、人工智能有机结合起来，可能会使医学产生很大的突破，实现跨越式的发展。”中国工程院院士李兰娟说。

与会专家代表重点围绕中医药基础理论、中医药服务能力、中医药走向国际、中药关键技术装备、中药材品质保障及质量评价、中医药高质量发展等进行深入研讨。200余名中西医药知名专家学者和近3000名代表参加。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 12 版）