天津医科大学日前举行第二十二次无偿捐献造血干细胞采血入库活动，本次活动是举办以来单次捐献人数最多的一次，近50%的大一新生伸出臂弯、献出热血，在校园内掀起了一场“用生命火种点燃希望之光”的爱心热潮……据统计，505名志愿者8毫升血样载入中华骨髓库。

据天津医科大学团委书记林怡介绍，当前血液病患者发病率逐年上升，造血干细胞移植手术是治疗这类疾病的主要手段。造血干细胞在非亲属之间的配型率极低，成功率仅为十万分之一，只有更多的人加入中华骨髓库，才能挽救更多生命。

天津医科大学口腔医学院2017级口腔医学专业学生郑宏，是天津市第309位、天津医科大学第四十位造血干细胞捐献志愿者。在造血干细胞捐献成功后不到一个月，他接到一通电话，是关于和他配型成功的、刚刚成功接受他捐献的非霍奇金淋巴瘤患者。红十字会有关工作人员告诉他，对方急需淋巴细胞。“既然伸出援手，就不想半途而废。”郑宏立即和家人进行了全面、详细的沟通。“这是我发自内心的选择。”一遍遍地科普、安抚家人后，郑宏终于获得了认可与支持。

自2002年至今，天津医科大学携手市红十字会举办22次校园集中采血入库活动，7557名天津医科大学师生的血样载入中华骨髓库。从2005年第一例捐献成功，迄今已有48名天津医科大学青年志愿者爱心接力，成功挽救来自广东、安徽、江苏、黑龙江等地白血病患者的生命。团队成为天津市第一所集体捐献且拥有捐献造血干细胞志愿者和采血入库比例最多的单位，成功捐献的比例达全国平均水平的2倍，占全市成功捐献比例的12.8%。在天津，每8名成功配型捐献者就有1位来自天津医科大学。

天津医科大学无偿捐献造血干细胞项目所弘扬的“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务，以实际行动续写新时代天津医科大学青年志愿者服务他人、奉献社会的青春故事……

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 06 版）