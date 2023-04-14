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趣运动  乐健康（健康视线）

2023年04月14日05:49 来源：人民网－人民日报海外版

　　4月10日，在四川省宜宾市翠屏区棠湖学校，学生们在趣味运动“旋风跑”项目中体验运动的快乐。
　　庄歌尔摄（人民视觉）

　　4月6日，在河北省石家庄市正定县莲池公园，市民参加推铁圈趣味接力。
　　武志伟摄（人民视觉）

　　春暖花开，近日多地举行趣味运动会，倡导健康文明的生活方式，让人们体验运动带来的快乐。

(责编：卫嘉、袁勃)


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