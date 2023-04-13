 夜间经济激发消费活力 

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夜间餐饮、购物、游览、健身、演出……近年来，各地蓬勃发展的夜间经济不断涌现出新模式、新场景、新业态，向着产业化、专业化、品质化的方向发展，折射出大众消费升级的新趋势。

从精细化管理层面下功夫，在对接消费需求上出实招，特色鲜明、场景多元的夜间经济，为城市经济社会发展注入新动能。

特色鲜明，提升消费品质

夜幕低垂，徐州的街市依旧热闹。大龙湖畔后备箱集市，歌声飞扬，人头攒动；户部山街上的小吃摊，刚炸好的豆腐堆得满满当当；回龙窝文化街区，身着汉服的年轻人穿行于古街，在青砖灰瓦旁打卡留念。

特色小吃、非遗饰品、文创手工、潮玩游戏……挖掘传统文化为夜间经济添活力。近年来，江苏徐州巧借新兴消费趋势，着力打造以夜间经济为主体的文旅品牌——“国潮汉风·夜彭城”，策划了一批夜间特色文旅产品。

晚上约7点，舞台剧《大风歌》如约与观众见面。荡气回肠的故事情节，打动人心的舞美音效，让观众们在享受演出之余，也对徐州这座历史名城有了更直观的了解。

金龙湖新天地广场，在市集里信步闲游，耳边传来管弦丝竹之音，沿街手艺人展示着精巧的窗花、糖人，到茶馆斟两盏茶，啖几口酥点，看上一段古韵歌舞，倘若还有时间，可再玩几局礼乐投壶，好不惬意！

主题特色鲜明突出是徐州夜间经济最大亮点所在。从小摊位到街头巷尾，从公园到广场，徐州所有夜间市集均进行统一设计打造，借助新兴消费热点，以品牌拉动文旅消费转型升级。

为满足消费者品质化、多样化的文旅需求，徐州策划一批夜间特色旅游产品，以全城24个文旅场所为重点，辐射相关行业，围绕吃、住、行、游、娱、购等，将演艺、商业、体育、住宿、美食等要素创新融合，在丰富城市夜间经济样态同时，更加注重提升消费品质。

“积极打造文旅新场景、新内容、新产品等，下一步徐州将继续把非遗+文创等资源更好地调配到各个市集，邀约更多青年艺术家推出与时尚潮流结合的非遗文创产品，我们也将继续提升配套服务。”徐州市文广旅局局长崔锋说。

场景多元，挖掘消费潜力

仿古建筑辉映着灿烂灯光，古风表演吸引着游客驻足，道路两旁，各色小吃散发着扑鼻的香味。晚上8点，广西南宁市良庆区，“南宁之夜”附近车声人声鼎沸，迎来了人流小高峰。“夜市美食街融合了表演，很有特色，能让游客停留更长时间。”南宁市民刘浩宇和爱人刚入场就购买了特色小吃，“这边小摊都公示个体户信息，管理比较严，我们吃得更放心。”

这条广西首个集购物、美食、娱乐、演出以及沉浸式体验于一体的步行街全长666米，占地约3.3万余平方米，自今年1月14日开业至4月12日，街区累计接待游客380万人次；正式入驻商户166家，带动就业700余人，其中固定就业670余人。

入口处不远，一家古装体验店挤满了消费者。“一次体验，包含化妆在内均价100多元，生意好的时候一天至少有10套衣服出租，我们3名化妆师都忙得团团转。”店主林菲雁说，“这个场景和古风很搭，很多人愿意来尝试一下。”不远处，广西旅游发展集团结合本地特色打造的“AR体验花山”项目也吸引了不少家长和孩童。现场工作人员告诉记者，演出每隔10分钟一场，休息日从下午3点半开演到晚上11点结束，几乎场场爆满。

餐饮、购物、娱乐、展览、健身……广西着力激发夜间消费业态活力，拓展夜间消费新场景。周末夜晚，位于南宁市良庆区广西体育中心的一家主题营区灯火通明，阵阵烧烤香味伴着悠扬歌声，不同年龄段的“背包客”来到这里露营，各色帐篷构成了独特的风景线。作为南宁市良庆区着力打造的夜间经济示范点，项目占地面积5.1万平方米，规划有市民夜市、团建营地、音乐广场等主题营区，集“吃喝娱购商”为一体，入驻商家达100家以上。

2023年以来，广西大力实施消费新场景拓展行动，创新打造系列特色消费新场景，促进全区消费市场加快回暖。广西商务厅接连出台《关于加快文化旅游业全面恢复振兴的若干政策措施》《关于进一步促进充分就业增强市场活力的若干措施》，提出鼓励发展夜间经济、小摊小店等特色经营，加快培育多元化夜间消费模式，营造良好夜间经济环境。

精细管理，延伸产业链条

夜色之下，放舟湘江，霓虹闪烁，长沙的山、水、洲、城，一览无余。西岸，商业街“渔人码头”灯火通明，从异国风味到本土餐饮应有尽有；东岸，一颗人造“月球”点亮沿江风光带，成为湖南长沙沿江风光带的消费新地标。

项目负责人李先杰告诉记者，两年前，他有了租用沿江场地建一座气膜馆的想法，但不知道审批程序有哪些。抱着试试看的想法，李先杰给长沙天心区政府打了一个报告。

“没想到，周五送的报告，下个周一区政府就专门开了调度会，自然资源和规划局主导，其他部门现场办公。”李先杰说，天心区政府还和交警部门一道，为他们协调设置了80个路边临时车位，基本解决了游客停车难的问题。

“夜间经济的经营模式，有其独特性。只要是有利于扩大消费，活跃市场的尝试，我们在合规基础上，都尽力为企业提供服务。”长沙市天心区商务局副局长唐恋说。

2019年开始，天心区针对辖区内夜间经济消费场景集中的特性，成立夜间经济服务中心，建立各部门轮班驻点制度，整合力量成立“隐患查纠队”“纠纷调解队”“打击整治队”，将服务夜间经济的阵地前移；同时实施包容审慎监管，制定市场主体轻微违法实施告知承诺制度，营造宽严适度的监管执法环境。2021年，“长沙市以主动服务促进夜间经济发展”，入选国务院《优化营商环境条例》实施情况第三方评估创新举措。

管理精细，制度也要跟上。2022年10月，湖南首个夜间经济指导性文件《湖南省推动“夜经济”高质量发展进一步扩消费促就业的若干意见》发布，提出夜食、夜购、夜游、夜健、夜教、夜展等多业态并举、辐射带动能力强的夜间消费聚集示范区，还延伸打造了“夜湘村”旅游名片，推出一批乡村旅游重点村发展夜间经济，带动就业和增收。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 07 版）