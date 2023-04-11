破除三种思维 修正健康行为（新视野）

4月6日，湖南省资兴市开展“温暖新就业群体”免费健康体检活动，医护人员为近200名外卖员、快递员、物流员、网约车司机，提供心电图、彩超、血常规、血压等项目检查服务。

图为在资兴市唐洞街道第一社区卫生服务中心，医护人员为快递员测量血压。

李 科摄（人民视觉）

很多疾病的产生与不健康的生活方式有关。研究表明，长期不健康饮食、吸烟酗酒、缺乏运动等，都可能成为癌症的诱发因素。

但是，知道不一定就能转化为做到，要想把自己的行为“调频”为戒烟、限酒、合理膳食、适量运动等健康的生活方式，并长期保持下去，很多时候难以实现。很大一部分阻力来自思维方式的满拧。具体来说，践行健康的生活方式，需要破除三种思维：“精算”思维、鸵鸟思维、速胜思维。

所谓“精算”思维，就是精打细算的思维。吃自助餐就是一个典型表现。100元的自助餐，非得吃到120元，才觉得赚了回来。这就是以“精算”思维做指导的结果——不能亏本。如果以健康思维做指导，那么就要讲究营养搭配，不能一味往胃里塞大鱼大肉，哪怕吃不够自助标准。自己已经患了痛风了，还要吃一大盘子海鲜，只是为了“能吃回来”，这不是找罪受吗？

用“精算”思维指导行为，是在物质匮乏时期形成的。填饱肚子都困难的时期，营养师是没有就业空间的。而在健康融入一切政策的当下，要想实现全民健康素养的提升，就得把脑子里不合适的指导思维转变一下。

鸵鸟思维是什么意思呢？很多重疾，一发现就是中晚期，诊疗起来，患者非常痛苦，医生绞尽脑汁，医疗费用花了不少，治疗效果还不一定好。因此，很多医生都建议要定期体检，提前发现疾病的征兆，尽早把病灶除去。但有的人对此不以为然，认为“不体检就没毛病”；有的人则过于担心，“小时候怕成绩单，长大后怕体检单”。任由一些隐患发展，结果可想而知。

早发现、早治疗，应该成为基本的健康意识。不能像蔡桓公一样讳疾忌医，健康是1，有了这个1，才能谈其他。

向健康的生活方式转变，是一个循序渐进的过程。罗马不是一天建成的，胖子也不是一口吃成的。无论多么急切地想改变现状，也得一步一步来。比如，从来没有长跑的习惯，就不能一上来就跑马拉松，身体受不了这种“大开大合”的转变。就好像潜水员从深水往水面浮，也不能一下子就冲出水面，那会罹患“潜水病”。欲速则不达。

因此，建立健康的生活方式，不宜讲求“一步到位”，“毕其功于一役”的“速胜”思维当破除。