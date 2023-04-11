专病中心来了（健康中国 奋发有为）

眩晕专病中心、慢性疼痛专病中心、顽固性便秘诊疗中心、精准诊疗肝癌中心……为深入践行“精准医疗、精诚服务、精益管理”的医疗理念，让患者明白挂号、精准就医，北京清华长庚医院首批23个专病中心日前正式成立。

目前，专病中心、专病门诊已经在多地医院出现。比如，四川大学华西医院、中南大学湘雅医院、上海复旦大学附属华山医院等医院建立了肺癌、帕金森病、皮肤肿瘤等专病中心，为患者提供更便捷的就诊渠道。

“以疾病为中心的诊疗模式逐渐成为一种趋势，对专病的精细化管理是临床优势专科发展的重要途径。”中国工程院院士、北京清华长庚医院院长董家鸿说，医院通过整合优势学科资源、深化专科发展，形成专病中心品牌效应，纵深推动整合式医疗模式，使得各学科专病精细化、精准化、规模化发展，促进临床业务能力提升，在满足民众医疗服务需求的同时，助力医院高质量发展。

根据症状命名

胳膊上长了一个小疙瘩，是挂皮肤科还是普外科？老是头疼，是挂神经外科还是内科？对于不少患者来说，去医院看病如何选择合适的科室是一个难题。如果弄不清楚自己的症状与具体科室的对应关系，挂错号也就在所难免，徒增许多波折，有时还会耽误病情。

专病中心应运而生——结合患者在实际就诊中出现的需求，提供更为贴近生活的诊断模式。正如北京清华长庚医院副院长魏来所说：“目前好多专病中心以症状命名，例如眩晕专病中心、慢性疼痛专病中心等。这类症状的出现可能存在很多原因，导致患者挂号时不知道应该选择什么科室。现在有了专病中心，患者就可以根据自己的实际症状选择相应的中心。”

可以看出，专病中心的建立和发展始终秉持着“以患者为中心”的理念。魏来表示，专病中心的诊疗一体化服务为患者提供了全程照护，医院通过将有经验的医生引进到专病中心、提升护理工作水平和随访能力，使患者能够在一个中心解决自己的问题，提升了患者的诊疗体验和医院的整体诊疗能力。

展现独特优势

专病中心与普通门诊，并不是“两个牌子，一套人马”。“专病中心内的医生可能与科室医生有所重叠，但并不会完全一致。”魏来说。

关于专病中心与普通门诊的差异以及专病中心的独特优势，魏来总结了四点。

第一，专病中心的人员构成，相对于科室而言有共性也有个性，主要考虑针对某一症状的多个学科医生，或是某个科室在某一方面具有显著技术特长的医生。

第二，专病中心以实践为导向，主要负责为患者解决治病的问题，教学、科研等其他方面的事务则由传统的“科室”承担。

第三，专病中心的医生在某一特定领域有更突出的优势。魏来举了这样一个例子：在门诊名为“骨科”的传统科室中，医生可能既需要看骨折，又需要看关节问题，还需要兼顾与骨科相关的运动与肿瘤方面的难题。在上述多种病症中，有些医生可能在人工关节置换的领域具有最丰富的经验，但在传统门诊中，患者可能并不知道哪位在哪个方面有特长。因此，以骨关节中心为例，这样的医生可以专门负责人工关节置换这一领域，将自己所具有的技术经验更好地贡献出来，患者也可以快速准确地找到相应的专家。

第四，专病中心汇聚了一个疾病的多个专科的专家，与普通门诊和病区并不是一一对应的关系。例如在肝胆胰领域，它可能包括肝癌中心、胆道肿瘤中心及胰腺癌中心等多个专病中心。以肝癌为例，随着现代医学的发展，在切除、移植、介入治疗、靶向治疗等方面都有很大的进步，有专门的专家。根据患者的肝癌特点、全身情况、肝脏情况的特点选择什么样的治疗，各种治疗之间如何转化，就需要多个学科的专家共同来决定。

贯彻学科融合

MDT（Multi-Disciplinary Treatment）模式是各地医院建设专病中心的主要诊疗路径。MDT又名多学科诊疗，是指由多学科资深专家以共同讨论的方式，为患者制定个性化诊疗方案的过程，尤其适用于肿瘤、肾衰、心衰等复杂疾病的诊疗。

在MDT模式中，患者在治疗前可得到由内外科、影像科、病理科等相关学科专家等组成的专家团队的综合评估，从而获得科学、合理、规范的治疗方案。

“例如，具体到靶向治疗，如何选择适合进行靶向治疗的人员，如何应对可能出现的各种各样的副作用，应该如何调整药物等问题。这些问题涉及多个专业领域，并不是单一学科专家可以解决的，因此我们需要各领域专业人员，采用专业化的MDT模式进行应对。”魏来说。

专家表示，MDT模式对疾病研判能力和整体诊疗水平的提升带来了巨大的帮助。首先，MDT有利于对疑难病症做出明确判断，为患者提供最佳治疗方案。其次，MDT可以解决慢性病随访难的问题，根据疾病发展的不同阶段和累及的具体器官，及时调整和优化治疗措施。最后，MDT可以增加门诊手术治疗的安全性，对患者是否适合手术做出准确评估。

未来前景广阔

MDT模式虽然好，但也不是所有的诊疗场景都适用。

“是否选用多学科诊疗的模式，关键还在于患者的需求和疾病的特点。”魏来说。

未来，专病中心具有广阔的发展方向和前景。有些医院致力于优势学科建设，将院内优势学科细分为不同的功能单元，使得每个单元更精准地对接前沿技术，实现开发和创新，不断提升医疗服务能力与水平。此外，随着互联网+医疗的发展，北京清华长庚医院将把不同的专病中心通过互联网系统实现有效联通，进一步提高医疗效率，优化患者就医体验。

基于电子病历临床数据中心的专病数据库建设，能够通过自然语言处理技术，实现对病情特征的有效提取，完成对患者症状体征的挖掘，为临床的辅助决策和疾病研究提供信息服务和数据支持。这也是未来专病中心的建设内容。

据介绍，北京清华长庚医院正在探索专科医联体建设，通过分级转诊、重危症会诊、运用远程医疗平台、建立人才培养体系等，促使医疗资源均匀分布，将常见病、慢性病转向基层卫生机构，把疑难重症转向三级医院，实现分级诊疗。

“中国医改的发展方向，是希望建立这种分级诊疗体系，实现社区医院在诊疗能力上的提升。大医院专病中心的建设，正是推进分级诊疗的一项基本工作。”魏来说。