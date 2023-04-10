在科学轨道上开展新冠溯源研究工作

本报北京4月9日电 （记者王美华）国务院新闻办公室日前举行新闻发布会，介绍我国新冠溯源研究情况并答记者问。

“新冠疫情发生以来，我们一直在持续推进相关溯源研究工作。”国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵介绍，新冠病毒溯源研究是一个很专业的问题，中国政府和科学家始终保持科学态度，希望把新冠病毒的来源搞清楚，这对于防止类似疫情再次发生具有非常重要的意义。

沈洪兵介绍，作为开放大国，在疫情发生后，中国在溯源这个科学问题上一直秉持科学态度，积极与世界卫生组织沟通合作。为响应第七十三届世界卫生大会决议，中国率先主动邀请世卫组织选派国际专家组两次来华合作开展溯源联合研究，在坚持“共同制定工作方案、共同开展分析研究、共同撰写研究报告、共同发布研究结果”的原则下，成功在武汉完成了第一阶段联合溯源研究，形成的《世界卫生组织召集的SARS—CoV—2新冠溯源研究：中国部分——世卫组织联合研究报告》得到了当时参与研究的国内外专家和世卫组织的充分认可。

“在整个第一阶段联合研究过程中，中国向联合专家组提供了当时所掌握的所有溯源相关资料，没有隐瞒任何病例、样本及其检测和分析结果。”沈洪兵说，近日世卫组织个别官员和专家随意发表观点，轻率否定当时的结果，完全是违背科学精神的，是对世界各国参与前期溯源工作的科学家的粗鲁冒犯和不恭，是将新冠溯源政治化的表现，是中国科学界无法容忍的，也是不能被全球科学界所接受的。

4月5日，中国疾控中心研究团队关于华南海鲜市场早期研究数据的论文已在《自然》杂志正式在线发表。对此，北京化工大学生命学院院长、教授童贻刚介绍，经过基因组测序发现，病毒序列和当时患者的病毒序列几乎相同，这提示这些病毒应该来源于人。这些数据也进一步证实了中国和世卫组织联合团队在第一阶段所作出的结论。

沈洪兵介绍，在第一阶段联合研究已投入巨大的人力、物力、财力基础上，中国并没有停下新冠病毒溯源的脚步，仍然统筹资源继续在流行病学、分子流行病学、动物与环境乃至实验室检查等方向开展全面的科学调查研究工作，相关进展和结论，也已经由中方科学家通过与世卫组织和新型病原体起源国际科学咨询小组（SAGO）报告交流或发表文章等方式，与国际科学界和同行进行了分享。众多研究发现也进一步证实了第一阶段的联合研究结果。

“这些研究成果和相关数据已在国际国内学术刊物上公开发表。我们希望秉承科学的态度，坚持科学家为主体，加强交流合作和信息共享，在科学的轨道上开展新冠病毒溯源工作。”沈洪兵说。

新冠病毒最有可能的起源是什么？中国疾控中心研究员周蕾介绍，在第一阶段的联合研究过程当中就已经得到了一个结论，充分展示在中国和世卫组织联合发布的联合研究报告里。这个结论为：人畜共患病直接溢出的可能性是“可能到比较可能”，通过中间宿主引入是“比较可能到非常可能”的，通过冷链引入是“可能”的，通过实验室引入是“极不可能”的。

“目前还没有任何科学的根据能够明确新冠病毒真正的起源。”童贻刚说。

周蕾介绍，人类历史上遇到的新发传染病，如人类免疫缺陷病毒（HIV）出现十几年后才初步对起源有了解。新冠病毒溯源还有很长的路要走。多种疾病溯源的研究结果表明，疫情的发现地并不等于疫情的起源地。

“新冠病毒溯源不是一个国家的事情，也不是一个国家能够独立完成的，它必然需要全球科学界共同的努力。”周蕾说，希望世卫组织能秉承科学、严谨、公正的态度，真正把全球溯源工作组织起来，未来能真正得到一个让世界信服的答案。