北方回暖进行时 中东部大部地区降水稀少

今天（4月8日）开始，北方气温将明显回升，明后天东北最高气温将冲击20℃，华北、黄淮最高气温则能达到25℃上下。升温的同时，中东部大部地区降水稀少。不过下周在冷空气影响下，北方气温又将出现波动。

北方回暖进行时 下周冷空气又来袭

春季冷空气活动频繁，昨天华北、东北等地在冷空气影响下，气温下跌2~6℃，多地出现了6级以上大风。

今天开始进入冷空气影响间歇期，北方气温也将“见缝插针”回升。预计8日至10日，北方将迎来一波明显升温过程，多地最高气温累积升幅能达到10℃左右。9日至10日多地气温将达到此次升温过程的高点，东北最高气温将冲击20℃，华北、黄淮最高气温则能达到25℃上下。

不过，下周新一股冷空气又将来袭，新疆北部、西北地区东部、华北、东北、黄淮气温将先后下降4～8℃。12-15日，还将有一股冷空气影响我国，北方气温多波动，公众需留意气温变化。

而南方受冷空气影响相对较小，未来七天降雨停歇、阳光上线，气温走势相对平稳，9日起南方多地最高气温将达到25℃以上。

我国大部降水稀少 南方放晴迎阳光

3月下旬以来，南方多地阴雨频繁，阳光稀缺。昨天开始，随着干燥的偏北气流南下，南方降雨明显缩减，浙江、福建、广东、江西等地陆续放晴。

今起三天，我国大部地区都将是降水稀少的格局，雨雪主要出现在新疆北部、青藏高原等地。

今天，新疆北部、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小雪（雨）或雨夹雪，其中，阿勒泰北部和天山山区的高海拔地区有中到大雪。西藏东南部、贵州南部、云南东部、广西大部、海南岛等地部分地区有小雨。

明天，内蒙古东北部、新疆沿天山地区、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆沿天山地区、西藏东部等地部分地区有大雪。辽宁东部和南部、西藏东南部、贵州、广西大部、海南岛等地部分地区有小到中雨，其中，西藏东南部等地部分地区有大雨。

这种晴多雨少的格局将会持续到10日白天，10日夜间起至11日江南一带降雨会有所增多，之后12日至14日江淮、江南等地还将有一轮降雨过程，建议公众趁降雨间歇期抓紧进行晾晒。