居然之家：“大健康+大家居”业务融合 为企业和行业赋能

2023年世界大健康博览会将于4月7日至10日在武汉国际博览中心举办。本届健博会展出面积达9万平方米，千余家企业和一批大健康领域专家、企业家齐聚武汉，展示新产品、交流新趋势、探讨大健康产业发展。

居然之家作为中国家居建材产业的代表企业受邀参展，近年因对健康产业的拓展与数字化和智能化的持续探索广受行业瞩目。此次大健康博览会，居然之家参展主题为“智慧家庭 健康生活”，展位面积达990㎡，展位号B1馆T3-1区，将以全新风貌对外焕新品牌理念，深度诠释“大健康+大家居”的业务融合，为企业和行业高效赋能的同时，为人们更为健康与智能的居家生活助力。

伴随城市的不断发展与建设，“一座城“趋向宜居、韧性、智慧，”一个家“的需求也向更绿色、智慧的舒适生活体验迭代。居然之家将以此次健博会为契机，以绿色为基底，探讨新时期的主流生活方式。

当社会发展已阔步走进人工智能数字化时代，万物互联，数智化转型成为家居大风口。居然之家紧跟发展之变，数字化的投入和深耕是其核心驱动力之一，也成为此次健博会的展示重点。

在打造绿色生态家居的维度，居然之家紧抓“健康中国”建设的战略机遇，将携近年来在大健康赛道的发展成果对外亮相，再次诠释绿色健康家居的内涵。

绿色、健康、智能是居然之家一直追求的发展方向，除了2022年重磅推出以旧换新，驱动整个行业朝向低碳环保，居然之家更是以业务落地，积极向消费者宣传和传递绿色消费和健康生活理念，目前，居然之家已设立北京居然之家垂直森林置业有限公司、居然智慧家等多家企业以及平台，旨在把绿色、健康、智能做深、做细。

届时展会，居然之家将带来“智慧家居”“适老装修”“垂直森林“和“绿色超市”四大业务成果展示。以智慧生活，健康家庭为大方向，居然之家一方面以数智引领智慧便捷生活，另一方面以健康产业打造绿色宜居的家庭生态，将合力展现一个与城市同呼吸、与时代共频率的全新生活方式。

大健康涉及到各行各业，家居行业更与健康发展密切关联。居然之家始终践行绿色健康发展理念，从率先联合产业上下游企业共同发起倡议，力推以旧换新驱动家居双碳，到此次健博会对于健康产业的成果展示，其间展现出高度的社会责任感，及对建材家居行业低碳转型、健康发展的重要引领作用。

以绿色健康为导向，以数字智能为驱动力，居然之家由此引领美好生活体验，并以更广阔的视角讲述居然之家在创造社会价值、传递居然力量方面的故事，体现商业向善的精神追求，用数、智、美、善，诠释企业战略高度之上的人文情怀。