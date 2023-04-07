中国太保：搭建浙江区域康复医疗战略联盟 推动康复医疗发展

随着我国经济建设的快速发展，老龄化日趋加深、亚健康人群日益增多，康复需求和意识不断增强。加快康复医疗发展已成为实施健康中国、应对人口老龄化国家战略的重要举措。在“健康中国2030”的指引下，中国太保积极践行社会责任，推动康复医疗发展，加快康复医疗布局。

4月6日，为进一步促进医险结合、医养融合赋能寿险主业发展，中国太保旗下中国太保寿险在杭州举办康复医疗战略联盟浙江区域启动仪式。仪式上，中国太保寿险浙江区域康复医疗战略联盟正式成立。

中国康复医学会康复医疗机构管理专业委员会主任委员周明成、中华医学会物理医学与康复学分会副主任委员李建华出席会议并致辞，浙江地区康复医疗界权威专家悉数到场，中国太保寿险及太平洋医疗健康相关负责人等出席并见证启动仪式。

搭建专属康复服务网络

中国太保寿险康复医疗战略联盟将充分发挥自身生态优势，构建涵盖综合医院康复科—头部康复医院—特色专科诊所的三级康复服务网络，为康复分级诊疗服务新格局贡献力量。此外，中国太保已与上海交通大学医学院在康复医疗领域建立排他性战略合作，并共建交医—太保源申康复研究院。依托交大医学院及其附属医院的专业支撑与资源优势，基于中国太保寿险在浙江区域建立覆盖超过十家医疗机构的专属康复联盟网络，积极探索“保险+康复”服务模式，并制定专症专病诊疗标准。周明成表示：“中国康复医疗事业进入快速发展并逐步走向成熟，作为康复医疗机构的管理者和康复医疗发展的践行者，深刻感受到保险行业布局康复的巨大优势，看到了中国太保布局康复的坚定信心。”

本次浙江区域联盟启动仪式标志着中国太保康复布局迈出坚实一步，未来，将加快重点城市布局，逐步形成东南西北中的全国网络，为中国太保寿险客户提供高品质、可信赖、有温度的康复医疗服务。

探索“保险+康复”创新服务模式

基于中国太保寿险浙江区域联盟网络，将与联盟成员长期深度合作，并携手探索“保险+康复”服务模式，为康复医疗在浙江乃至全国可持续、高质量发展贡献力量。同时，本次启动仪式还为中国太保寿险浙江分公司的客户代表颁发“康复体验官”资质。据悉，该项目还将为浙江分公司绩优业务伙伴提供资格认证，由太保寿险康复医疗战略联盟专家制定针对性和实操性培训，旨在助力中国太保寿险“长航合伙人”提升康复医疗服务能力，为客户提供更专业、更全面的医疗健康服务支持。

中国太保寿险表示，依托太保养老投资公司和太平洋医疗健康等中国太保旗下专业子公司，中国太保寿险正全力构建以医疗健康、养老为支撑的“产品+服务”体系。未来，中国太保寿险将进一步盘活体系内资源，创新业务版块之间的协同模式，让太保服务惠及更多客户。

随着在医疗健康领域布局及探索的进一步深化，未来，将依托太保寿险康复医疗战略联盟的平台优势，不断将网络向纵深拓展，加快产学研用进程，将保险主业与医康养体系深度融合，打造覆盖全生命周期的康复医疗产品和服务体系，以高质量的医疗服务为广大保险客户和社会群众创造高品质的美好生活。