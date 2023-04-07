开偏方害人性命？七旬“土郎中”非法行医被判刑

浙江绍兴新昌60多岁盛某因病瘫痪，找到本地“土郎中”丁某某医治，非但没医好，还因为吃了“治病药”丢了性命。由于非法行医，近日，丁某某被新昌县人民法院判处有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金五千元。

丁某某年过七旬，年轻时曾是乡镇卫生所的帮工，熟悉了部分医理，加之自身热爱中医药，自学了不少中医典籍。

此前，丁某某自己中风后，尝试配药服用，没想到真的见效。自诩在中医药方面“技术高超”，正式“开方救人”。

丁某某医好中风的事情在附近乡镇传开，多名患有中风、风湿病等疾病的村民闻讯求医。丁某某均细心把脉，按需配药，并收取一定的成本费。

据了解，这些患者服药后，有病情好转的，也有觉得不适停药的，但一直没有严重的情况出现。丁某某的“医师”名号越来越响，成了当地有名的“土郎中”。

经人介绍，受害者盛某找到丁某某，经过了几次把脉和一段时间的调理。而后，丁某某给盛某开了一颗“治病药”。服药后，盛某立刻产生了不良反应，当即丢了性命。据调查，盛某开的药竟然是未经炮制的“草乌头”，系一种含有毒性的中药材。

事发后，新昌县人民检察院依法对丁某某非法行医案提起公诉，新昌县人民法院综合自首、七十五周岁以上老年人犯罪、赔偿并取得谅解等情节，作出一审判决，判处其有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金五千元，同时依法没收扣押的“草乌头”胶囊等物品，禁止其在缓刑考验期内从事医疗相关行业。

医疗卫生事业关系公众生命健康和经济社会发展。当地检察官提醒，在未取得医生执业资格的情况下，不能从事医疗活动。非法行医不仅扰乱医疗卫生秩序，更危及患者的生命健康安全，造成严重的社会安全隐患。希望民众自觉抵制非法行医行为，到正规医疗机构就医，切勿迷信“土方”。