虽是春日，赣南山区的清晨依旧凉气袭人。晨雾还未散尽，刘新明便早早起床洗漱，换好白大褂，来到村卫生室。桌上是提前备好的血压器、血糖仪、血氧仪，以及一沓厚厚的家庭医生团队服务记录表。

“今天要去10户重点人群家中开展体检随访，以便密切掌握签约村民的身体状况。”在江西省兴国县社富乡九山村卫生室，家庭签约医生刘新明向记者介绍了自己一天的工作安排。按照惯例，他开始了每周3次的入户走访，按时给村民送去健康服务。

早8点，简单吃过早饭，刘新明取下门口的“人员去向牌”，将“状态指示标”拨到“上户”位置后，便骑上摩托车，与记者一道踏上随访的山路。

九山村是兴国县最偏远的山村之一，多山多岭海拔高。乡间小路上，刘新明的车技异常娴熟。“这段路比较窄，前面我会换挡上个坡，要坐稳扶好。”刘新明边提醒后座的记者，边减挡准备爬坡。

一路颠簸，刘新明的摩托车停在一户村民家门前。

“桂香婶，今天感觉还好吧？”刚一下车，刘新明便朝新风组村民邱桂香喊了起来，入户后一边询问一边拿出仪器。“这两天哪里不舒服吗？还会不会频繁咳嗽……目前血压正常，但血氧偏低，还有些心动过速，建议还是要住院治疗。”一番检查后，刘新明给出了诊疗建议。

邱桂香拉过刘新明的手连连道谢：“你隔天就来看我，还给治病送药，就像儿女一样贴心。我信任你，这几天就让家人带我去县里看病。”78岁的邱桂香患有冠心病，属于60岁以上重点人群。为及时掌握老人身体状况，刘新明丝毫不敢懈怠。

九山村常住人口1600人左右，2022年底摸排出健康管理服务红色重点人群61人、黄色次重点人群80人。

“乡村老人很多慢性病都与生活饮食方式有关。大家在平时也缺乏健康管理的意识，长年累月下来就容易出现各种毛病。”刘新明说，每周3次上门走访，能对大家的身体状况做到心中有数，这也是自己作为家庭医生的职责所在。

“新明，这两天感觉血压又升高了哟，再给我开点药吃吧。”走访路上，胜利组村民刘观洋主动上前说道。

“你这是老毛病了，平时一定要注意饮食清淡。我先给你开两天的药吃，你注意控制好饮食。”日复一日、年复一年地陪伴与守护，村民早已把刘新明当成了“家里人”。

在兴国县，像刘新明这样送医送药进家门的乡村家庭签约医生还有许多。兴国县组建了150个由县、乡、村三级医务人员构成的家庭医生签约服务团队，进村入户为居民提供体检、随访、健康宣教等个性化签约服务。去年，兴国县共有42.24万人签约家庭医生服务，其中4种重点慢性病脱贫人口和监测对象签约率、履约率均达100%。

结束当天的随访，刘新明回到村卫生室已接近下午3点。来不及吃口饭，他还要整理归档随访记录，并盘算着今年如何更好地为签约村民服务。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 14 版）