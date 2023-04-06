夫妻村医共坚守 服务乡邻十九年（点赞新时代）

春天的华北平原，夜里有时仍带微冷。凌晨2时40分，田野里静得只听到风声。河北省邯郸市大名县中未城村村医翟大龙接到患者的电话，赶紧套上衣服，出诊去了。等回来时，已经是早上6点多。他跺着脚搓着手进了门，同是村医的妻子王翠红，正在灶台前熬粥。

这是夫妻俩当村医的第十九个年头，中未城村和许堤村近千名村民的线上、线下诊疗工作都由二人负责。白墙灰瓦的砖房里，夫妻俩将村卫生室分隔成诊断室、治疗室、药房、公共卫生室等。约60平方米的空间，有时一天要接待100多名患者，少的时候也有数十人。

迅速吃完饭，翟大龙与妻子就被来问诊的乡亲们围了起来。有来拿药的，有来免费测血压血糖的，有来咨询医保政策的，还有的老人不看病只是来倾诉的。夫妻俩总是热情接待。“陪老人们说说话也很重要。”翟大龙说。

询问病情、量血压、叮嘱药品服用量及饮食注意事项……面对65岁的患者杨进安，夫妻俩心细得像绣花针。“我患过脑血管病，还有其它基础病。这几年恢复得这样好，多亏了大龙两口子。”杨进安说。

村里老人多，其中很多老人有高血压、糖尿病等慢性病，加上头疼脑热等常见病，夫妻俩几乎白天黑夜都在忙。翟大龙患有夜盲症，有时却一晚出诊五六次。一次走夜路没看清，他右侧外踝关节处摔伤，缝了5针，休息了一夜，第二天又走在出诊路上。

2000年，翟大龙考上邯郸市卫生学校，学费要3000多元。翟大龙记得，当时父亲卖粮食只凑到1000多元，乡亲们也不富裕，却50元、100元地一起凑够了他的学费。拿着一沓皱巴巴的纸币，翟大龙哭了：“学成后，一定回村！”

翟大龙是这样说的，也是这样做的。他和妻子放弃在市区工作的机会，双双回到村里，用医者仁心回报着乡亲。

60多本账本，记录着这些年夫妻俩为孤寡老人、留守儿童垫付的医药费，累计21.7万多元；翻开翟大龙的微信，好友有6000多人，2/3以上是曾经的患者，每天有一两百个咨询用药的电话和微信消息；2015年起，夫妻二人开始组建“好村医爱心团队”，长期免费义诊送药；夫妻俩还领头组建“空巢老人健康流动服务站”，覆盖113个村庄的留守老年人。

尽管辛苦劳累，但夫妻俩相信，办法总比困难多。给慢性病患者送完药后，翟大龙用自行车载着王翠红回家。“你看，麦子地里绿意多浓，春天多美好。”夫妻俩的说笑声回荡在乡间小路上。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 04 版）