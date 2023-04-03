特殊食品产业标准化与高质量发展论坛在广东中山举办

3月31日，由中国食品发酵工业研究院主办、中轻技术创新中心、全国食品发酵标准化中心共同承办，广东省保健品商会与完美生命健康科技研究院协办的“特殊食品产业标准化与高质量发展论坛”在广东中山举办。

论坛由中国食品发酵工业研究院副院长郭新光主持，围绕标准化、产业创新和监管等主题，通过专家报告、嘉宾访谈、技术研讨等形式，聚焦特殊食品领域法规政策、标准体系、检测认证及监管趋势，探讨标准化对特殊食品产业高质量发展的支撑作用。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司司长周石平出席活动致辞时指出，随着国民生活水平提高，“个人是自身健康第一责任人”理念深入人心并逐渐成为社会共识，精准多元的营养需求正成为消费主流。可以说特殊食品产业正处于由量的治理向质的提升的转型发展机遇期，市场前景广阔、发展潜力巨大。周石平强调，特殊食品标准体系的构建是保障我国特殊食品高质量发展的基础工作，是引领我国特殊食品产业高技术创新、高质量发展的科学支撑，是实现国内大循环、国内国际双循环的关键环节。希望参与本次活动的各方代表围绕特殊食品标准体系、顶层设计建言献策，发挥市场主体的作用，以标准创新为产业发展提供新动能，共同推进我国特殊食品质量安全水平迈上新台阶。

论坛上，中国工程院院士吴清平作了题为《中国野生食药用菌资源科学大数据库构建及其创新应用》主题演讲。围绕我国丰富的野生食用菌资源，报告对如何开发资源，如何吃得健康、吃得营养、吃得安全进行了全面指导。吴清平院士同时表示，大力发展药食用菌产业的同时，其使用安全性保障和产业标准化建设同样重要，希望政府部门、科研院所、商业企业等多方戮力合作，助力我国药食用菌乃至整个特殊食品产业向国际前沿进一步迈进，甚至走向国际引领。

中国工程院院士谢明勇在题为《“食药同源”食品产业发展现状与趋势》的主题演讲中指出，食药同源是我国几千年传统膳食文化中的瑰宝，应当以食药同源原料为主，将传统中医理论与现代营养学相结合，传统食疗配方与现代食品工艺相结合，生产出以普通食品形态为载体，可以有效地预防、控制和降低慢性病风险，或者调节亚健康状态的营养健康食品。他同时指出，消费者应当科学认识食药同源食品。它们不是药品，无法做到今天使用，明天起效。对这一类食品的科学的认知应当是，久用见奇效。要有坚持、要有规律，足量食用，才能对身体健康真正发挥作用。

保利中轻集团副总经理、中国食品发酵工业研究院董事长蔡木易指出，产业高质量发展离不开技术驱动和标准支撑。目前，中国食品发酵工业研究院拥有特殊食品标准化委员会在内的八个国内标准化秘书处和四个国际化工作平台，制定标准800余项，为保障食品产业的高质量发展、支撑食品产业监管提供技术支撑。中国食品发酵工业研究院也将继续在标委会建设、科技研发、经费投入方面加强支持，保障特殊食品标委会的高质量运营，助力“健康中国”战略。

完美（中国）有限公司党委书记、常务副总裁赵建红表示，随着国民健康意识不断提高，消费者对营养健康的要求逐渐向多元化、高端化、品牌化、差异化和个性化转变。相关数据显示，到2024年，大健康产业营收规模将达9万亿。“健康中国”战略为特殊食品产业开启了广阔的空间，整个产业在充满机遇的同时，对产业发展也提出了更高的要求。

完美公司作为深耕大健康产业近三十年的企业，始终坚持以创新作为引擎，以科研作为驱动。近十年来，公司科研投入超10亿元。依托完美生命健康科技研究院，聚焦生物活性炭、天然植物、中医药、微生态等四大领域，进行核心技术到产业链的生态布局，建立具有完美特色的法规管理体系。

与此同时，完美公司持续在原料和产品质量的安全功能评价、检测技术等方面开展标准化研究，牵头参与50多项国标、近30项行标、50多项团标，共计130多项标准的制定工作。通过完善标准体系建设，助力产业规范化、健康可持续发展。如今，完美公司已经成为助力“健康中国”建设的关键产业力量。未来，中国特殊食品产业将进入改革发展关键时期，完美公司也将立足自身，以健康为本，创新发展，勇做大健康产业引领者、倡导者、践行者。

全国特殊食品标准化技术委员会秘书长钟其顶在《保健食品质量标准体系梳理研究报告》中指出，制定保健食品标准最主要的是顶层设计，因为缺乏专门的标委会进行系统梳理，这部分其实是明显缺位的。下一步规划，要构建政府颁布标准与市场自主制定标准二元结构。要尽快加大保健食品标准供给，加快国家标准立项，同步启动团体标准制定，推动国家标准采用团体标准的二元结构建设。

论坛最后环节，相关与会嘉宾围绕如何通过标准化推动科学监管与产业高质量发展展开热烈地探讨。完美公司研发中心总经理李晓敏从质量标准、质量体系、管理体系构建、技术创新、企业主体责任等角度讲述了完美公司对特殊产品质量的把控。她认为，只有在政府的顶层设计下、专家学者的指导下，企业共同参与下，市场竞争的驱动下，特殊食品行业的标准体系才能建得更好，才能引领行业高质量发展。