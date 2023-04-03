北京已于3月27日正式入春，但冷空气并没有彻底退出。北京青年报记者从北京市气象台获悉，本周（3日至9日）北京上空冷空气活动频繁，其中今天夜间至4日白天将有小雨天气，夜间山区将出现雨夹雪或雪，5日至7日将有三四级偏北风。在此期间，气温将出现明显下降，市民要注意及时调整着装，谨防感冒。

北青报记者从北京市气候中心获悉，2023年北京观象台（北京地区气象观测代表站）的入春时间为3月27日，而常年（1991年至2020年平均）北京的入春时间为3月26日，也就是说今年北京比常年晚一天入春。

根据中华人民共和国气象行业标准《气候季节划分》规定：基于当年气温序列计算5天滑动平均气温构成滑动平均气温序列，当滑动平均气温序列连续5天大于或等于10℃，则以其所对应的当年气温序列中第一个大于或等于10℃的日期作为春季起始日，如果初次判断的起始日期比常年偏早15天以上，需进行起始日的二次判断。

监测显示，自3月28日起北京5天滑动平均气温序列开始大于或等于10℃，并于4月1日达到连续5天大于或等于10℃，其所对应的气温序列中第一个大于或等于10℃的日期为3月27日（13.5℃），据此可判断2023年入春日期为3月27日。

尽管已经入春，但冷空气仍然没有彻底退出，而是时不时就跑来“捣乱”。根据最新的气象资料分析，本周北京上空冷空气活动频繁，其中今天夜间至4日白天北京将迎来小雨天气，夜间山区将出现雨夹雪或雪。降雨将导致道路湿滑、能见度下降，对交通尤其是4日的早晚高峰将有不利影响，请市民提前关注路况信息，外出雨具随身，注意交通安全。

此次降雨过程中将伴随有4级左右偏北风，阵风可达6级左右。同时，气温将出现明显下降，3日白天最高气温18℃，到了4日将下降至11℃，风雨交加，体感较冷。此次冷空气影响时间较长，3日至4日的降水过后，5日至7日北京仍将有三四级偏北风，白天最高气温在13℃至19℃之间，夜间最低气温在5℃至8℃之间，体感偏凉，请市民及时调整着装。

影响北京的这股冷空气其实是全国性的。据中国气象局介绍，4月1日至5日，一股较强冷空气自西向东影响我国。此次冷空气过程降水范围广、强度大，将成为中东部地区今年以来最大范围的强雨雪过程。预计此次冷空气对北方地区的影响比较强，将达到强冷空气标准，对南方地区则是中等强度影响。受其影响，北方将出现暴雪、大风、局部寒潮等多种灾害性天气叠加的情况，气象灾害综合风险高。