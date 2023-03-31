2023金扁鹊中医百强榜发布

3月30日，在中国医药新闻信息协会、中国中医药报社指导下，中国医药新闻信息协会中医药产业信息分会在北京发布了以用户口碑评选的中医榜单——2023金扁鹊中医百强榜。阿里健康旗下小鹿中医是金扁鹊中医百强榜官方发布平台。

金扁鹊中医百强榜是基于中医诊疗评价数据，按照诊疗服务、患者口碑、资质荣誉三个维度搭建数字评选算法模型筛选出口碑好中医候选者名单，并邀请中医界权威专家严格把关，由独立第三方机构普华永道对评审工作执行商定程序。

据悉，金扁鹊中医百强榜分为全国综合百强和十大科室百强。其中，十大科室百强包括妇科、儿科、皮肤科、消化科、男科、呼吸科、肾病科、神经内科、心血管科和全科。2023金扁鹊中医百强榜总有622位来自全国各地的口碑好中医上榜。

2023金扁鹊中医百强榜入榜中医年龄构成， 60岁及以上老中医占比43%，入榜中医最年长者97岁，可谓“宝藏老中医”。同时，也有90后中医登上榜单，在口碑好中医的队列里崭露头角。

榜单显示，约86％的口碑好中医来自三甲医院。同时也有济世妙手身居基层，约有4.3%口碑好中医来自社区医院、诊所和医馆。

优质的中医医疗资源主要集中在一二线城市。据上榜数据，北京、广州、四川拥有口碑好中医的数量位列前三。偏远地区上榜人数后劲十足，内蒙古、青海、新疆等地区均有口碑好中医上榜。

值得一提的是，从入榜医生的学历看，该榜单“含博量”很高，博士及以上学历口碑好中医占比37.5％。

杏林春满，口碑是流动的锦旗。调查发现，患者之间口碑相传是“好中医”受到认可的主要方式。据榜单数据显示，口碑好中医约有47.5%的概率会遇见追随的复诊患者，最长的患者追随周期长达2536天，平均每位口碑好中医一年收获548条好评，相当于每天收到1.5面锦旗。

金扁鹊中医百强榜作为以用户口碑评选的中医榜单，旨在鼓励广大中医药工作者传承创新发展中医药，彰显百花齐放的中医特色诊疗，以服务和疗效赢得患者口碑。完整榜单内容可在小鹿中医微信小程序查看。

“以金扁鹊中医百强榜为基石弘扬中医文化、挖掘中医疗效价值、扩大中医药资源服务总供给；让疗效优秀的青年中医更快地脱颖而出，让中医药事业发展更具后劲。”中国医药新闻信息协会副会长、小鹿中医CEO梓墨在2023金扁鹊中医百强榜发布会上表示，希望通过帮助更多人找到好中医、享受到优质中医服务，让金扁鹊中医百强榜成为患者找对身边口碑好中医的指南。