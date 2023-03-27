首届国家科技信息资源综合利用与公共服务中心数字医疗年会在京举办

3月24日，“第一届STI数字医疗年会”在京召开。本次大会以“数字化驱动的医学价值传递与研究范式演进”为主题，推动大数据、人工智能等新一代信息技术在医疗服务的应用与医学科研的融合。科技部原副部长、复旦大学六次产业研究院院长张来武，健康中国行动推进办副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安等嘉宾为本次大会致辞。

张来武表示，研究型互联网医院将“以疾病为中心”的医疗服务模式，转向“以人为中心”的健康管理服务，引导用户全程参与、主动参与，使健康管理与医疗服务相辅相成，协同发展。

毛群安介绍，数字化、网络化、智能化发展对医疗卫生健康事业产生重大影响。国家卫生健康委特别重视人工智能等技术在医疗标准和评价系统的应用，推进新一代信息技术在医疗健康领域发展。支持研发以患者为中心的数字技术，实现更高效的医疗决策，改善患者健康状况，并使全过程诊疗体验赋能医生临床治疗，提升有效检验技术价值，提升全病程管理水平。

在大会主题报告环节，国家卫健委卫生发展研究中心党委书记、主任付强以“价值医疗驱动数字健康高质量发展”为题做报告。付强认为，数字医疗不能局限于精准治疗，可在降低医疗资源消耗方面探索，为疾病防治做好数字化赋能，做到关口前移。中国把保障人民健康放在优先发展战略位置，传递出“治未病”和人民至上、生命至上的医学价值观，数字医疗要体现出降低人群发病率、重症率的中国特色价值医疗。

会上，科技部原副部长、复旦大学六次产业研究院院长张来武，中国科学技术信息研究所党委书记、所长赵志耘为参与STI数字医疗实验室建设的相关领域专家颁发聘书。国家科技信息资源综合利用与公共服务中心发布“STI数字医疗开放基金”，并与国家健康医疗大数据研究院（深圳）、一二三智慧医疗在数字医疗研究领域达成三方战略合作。

为提升癌症患者长期治疗效果，降低患者并发症风险，在分论坛上,中国抗癌协会康复分会联合一二三智慧医疗集团揭幕全国癌症康复组织信息平台。平台将为全国癌症患者提供主动性、连续性、整合“照护管理”，推动落实中国抗癌协会康复分会“三防基地”建设，打造癌症康复的新模型、新高地。