太平人寿：持续打造健康版新职场 推动行业高质量发展

近日，太平人寿湖南分公司职场获得国际WELLV2健康建筑最高评级——铂金级证书，成为获得该国际权威认证的保险企业办公职场。

WELL健康建筑认证体系被业内称为“建筑界的奥斯卡”，通过测量、认证、监测空气、水、营养、光线、健康、舒适等建筑环境特征，最大限度提升建筑环境中人员的健康和福祉。

在健康职场铂金级认证揭牌仪式上，太平人寿党委委员、副总经理、首席投资官李冠莹指出，3.0健康版新职场是太平人寿与国际健康建筑研究院(IWBI)、上海建筑科学研究院高效成功合作的重要成果。作为金融央企成员公司，太平人寿始终以人为本，3.0健康版新职场聚焦办公区域、人文环境、文化配套等方面全方位强化对员工、客户的人文关怀。

湖南分公司职场是太平人寿3.0健康版新职场的代表项目，历经咨询、设计、施工、检测、验收等，耗时近一年，此次获得WELL V2铂金级认证，充分体现了国际权威机构对太平人寿3.0健康版新职场的高度认可。

3.0健康版职场是太平人寿全面建设“绿色、健康、人文、科技”现代化办公职场的显著成效之一，更为公司加速高质量发展提供了环境支撑，进一步体现太平人寿作为央企成员公司在绿色发展、人文关怀方面的担当作为。太平人寿将持续打造健康舒适的职场环境，全方位给予员工、客户健康关怀，助力员工、客户实现自我价值，推动行业和公司高质量发展。