抓住中医药振兴发展的好抓手（无影灯）

前不久，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》（以下简称《实施方案》），统筹部署8项重点工程，安排26个建设项目，旨在破除制约中医药高质量发展的体制机制障碍，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。业内人士认为，中医药振兴发展有了好抓手。

习近平总书记指出，中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，我国中医药事业发展取得了长足的进步，中医药在疫情防控中的特色优势充分彰显，筛选出“三药三方”等有效方药，不断完善覆盖预防、治疗、康复于一体的诊疗方案，中西医结合、中西药并用成为我国疫情防控的一大特色和亮点。

当前，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求日益旺盛。不过，由于中医医疗服务资源总量不足，一些基层医院中医科设置不完备，一些群众想就近接受中医服务仍有一定难度；在一些综合医院，中医科室地位相对边缘，患者享受高质量中西医协同服务的愿望仍较难实现。对中医药发展本身来说，也面临科技创新能力不足、高质量中医药产业引擎乏力、多学科交叉的大型高端科技平台匮乏，以及中医药高层次中青年临床与科研人才不足等问题。

中医药振兴发展是一项系统工程，需要全盘布局、系统谋划、多方参与，整体推进、有序落实。教育、人才、服务、产业、科技、传承、创新……每一个环节都是这一系统工程的重要组成，不可或缺。此次《实施方案》统筹部署的8项重点工程、26个建设项目，不仅逐项明确建设目标、建设任务，还提出了配套措施和部门分工要求，着眼难点，务求落实。比如，在大家关注的中医药服务体系“扬优强弱补短”建设方面，提出择优遴选建设若干国家中医医学中心，而且明确“以地市级中医医院为重点，建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院”。这些都将为中医药健康服务高质量发展奠定坚实基础。

《实施方案》是中医药振兴发展的重大机遇，把握这一机遇，各方都需要做好准备。对任务相关单位来说，按职责分工不折不扣完成工作，不仅发挥自身的创造性灵活性，也注重协同配合；对各级中医医疗机构来说，既要不断满足群众的就医需求，还要在实践中培养人才、储备人才，更好适应中西医协同发展；对产业来说，更要处理好传承与创新的关系，迎接中医药现代化的各种挑战。

中医药振兴发展是健康中国建设的重要支撑，抓住机遇，敢于突破，细谋划，稳落实，就能切实推进《实施方案》的各项目标早日实现，也能够把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

《 人民日报 》（ 2023年03月24日 19 版）