北京本周末最低气温将跌至冰点以下

前天夜里到昨天白天，冷空气携大风、沙尘而至，北京遭遇了今年以来最强沙尘天气。沙尘过境后，北京拉开了降温的序幕。从今天起至25日，北京的气温将会持续下降，25日白天最高气温将降至10℃，夜间最低气温将回落至冰点以下，仅有-1℃左右。市民要注意及时增减衣服，谨防感冒。

昨天7时，北京全市平均PM10浓度达到1630微克/立方米。天空昏黄，空气中弥漫着泥沙的味道，能见度也随之下降。到了8时，城六区的PM10浓度1449；西北部PM10浓度1498；东北部PM10浓度1825；东南部PM10浓度1799；西南部PM10浓度1638。9时左右，沙尘主体漫过北京，北京迎来了今年以来最强沙尘天气。

针对此次沙尘天气，市气象台3月21日接连发布了大风蓝色和沙尘蓝色预警。昨天白天，北京北风劲吹，阵风达7级左右。强劲的北风加剧了沙尘的来势汹汹，昨天5时40分气象部门又升级发布了沙尘暴黄色预警信号，至昨天中午前，全市大部分地区的最低能见度都小于1000米。之后，随着本市大部分地区能见度逐渐大于1000米，中午11时10分，气象部门降级发布沙尘蓝色预警信号，但昨天下午到夜间全市范围仍有沙尘天气。

此次沙尘覆盖范围很广，据中央气象台介绍，截至昨天下午16时，北京大部分地区能见度6到8公里，阵风五六级，局地七级左右。傍晚前后，全市仍有明显北风，阵风较大，仍伴有沙尘。入夜后，随着沙尘主体逐步东移南下，北京空气质量转至优良水平，此次沙尘影响过程结束。

气象部门预计，今天白天，北京晴转多云，北风三四级转二级，阵风六级左右。昨天夜间沙尘天气虽然逐渐结束，但一直到今天上午，本市的阵风仍然较大，市民早高峰出行需注意防风。今天白天，本市气温将继续小幅下滑，预计最高气温14℃，比昨天16℃的最高气温下降了2℃。不过，这只是新一场降温过程的序幕，今天起一直到本周六，北京的气温将继续呈现稳步下滑的趋势，预计周六白天最高气温仅有10℃，夜间会降至更低，最低气温将再次跌破零度线，仅有-1℃。