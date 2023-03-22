椿萱茂科技赋能健康养老新生活

近日，2023健康养老新生活发布会暨中国健康养老高峰论坛在椿萱茂·和园长者社区落幕。

随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术这些新兴科技的发展，为优化健康养老资源配置，提升健康养老服务质量带来了新的空间和可能。在此趋势下，椿萱茂提出了“互联网+健康养老”的服务理念，由智慧化服务和康养服务两部分组成，将被动服务转变为主动服务。“结合老人群体的养老需求与习惯，通过使用智能便携式设备、医疗检测设备、智能运动器械的方式，在预警管理、健康档案管理、用药管理、科学膳食管理、训练管理、养生服务管理等六方面发挥重要作用，进一步提升健康生活质量。”远洋养老数字流程部总监马玉平表示。

另外，椿萱茂还自主研发了移动平台（APP/小程序）、物联网平台以及WeCaring运营平台，打破以居家作为主流养老方式的空间与时间界限。

家属可以通过“我的椿萱茂”APP、社区信息共享平台以及“幸福椿萱茂”小程序,构建“机构+居家”养老两大核心场景,实现“互联网+健康养老”模式，由传统养老产业跨界至互联网和大健康产业，拓展人群及年龄段，由单一线下升级至线上线下一体化运营。

据悉，2012年椿萱茂正式成立，至今已深耕养老行业十余年。“作为远洋集团旗下国际化高品质养老服务品牌，我们传承了‘建筑·健康’的核心理念，不断拓展健康服务的边界，依托全国领先的医疗护理专家团队，将专业养老理念深入落实到具体实践当中。”远洋养老副总经理文波波说。