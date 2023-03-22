蒙牛集团卢敏放：打造商业韧性 努力为消费者创造更多价值

3月20日，第五届消费品论坛（CGF）中国日系列活动在上海举行。作为CGF全球董事会成员、中国董事会联席主席，蒙牛集团总裁卢敏放受邀参会，分享了推动行业高质量发展方面的洞察和实践。卢敏放表示，要探索和打造商业韧性，合力共筑全球消费品行业的美好未来。

本次活动以“引领韧性时代，创新美好未来”为主题，全球知名企业领袖开展深入交流，共同探索可持续发展之道。卢敏放在发言中表示，三年疫情以来，消费品行业面临着有很多风险和挑战。要到合作伙伴、消费者和同行那里找方法、找答案，努力为消费者创造更多价值，更好地协同供应链应对波动，让全产业链为客户、为消费者提供更好的服务。供应链更加能够拉通合作，才能更好保持商业韧性。

消费品行业的可持续发展事业，需要社会的认同和广泛参与。卢敏放强调，蒙牛致力于探索和打造消费品行业的商业韧性。“许多看起来不能直接带来商业价值的ESG等话题，决定着能否实现高质量、可持续的发展，”卢敏放说，“永远不要看空中国，一定要看多中国经济、中国市场。希望更多的消费品企业积极参与到CGF的合作议程中来，推动各项倡议落地，为行业的可持续发展贡献中国智慧。”

在现场交流环节，卢敏放在回答可持续发展相关提问时表示，中国消费者越来越关心可持续发展，这类人群正在快速增长。消费者更加关注上下游全产业链的食品安全。中国消费品市场的转变速度永远快于企业的准备度，所以要高度重视，快速推动相关工作。此外，目前中国对全链条拥有深入理解可持续发展的人才还不够多，需要理念和人才的叠加，才能更好地推动全行业ESG工作的发展。

蒙牛集团多年来持续致力于绿色低碳可持续发展，携手产业链上下游企业，共同构建产业生态圈，促进生物多样性共识，推动实现“予自然 共绽放”美好愿景。数据显示，蒙牛的碳排总量、碳排强度均优于国内水平，产品碳排强度处在国际平均水平之上。值得一提的是，CGF中国日期间举办的第三届中国健康和可持续协作大会上，发布了《黄金设计原则案例集》。2022年，蒙牛共有四款产品入选黄金设计原则的企业优秀实践案例。

据悉，在中国日系列活动期间，卢敏放还出席了CGF中国董事圆桌会等活动，并与上海市商务委等有关政府部门负责人、CGF全球总裁陈维赞以及国内外知名企业高层共同探讨价值链韧性与低碳可持续发展，对全球消费品行业的健康发展与创新升级贡献中国智慧。