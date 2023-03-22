直播预告：心衰反复发作怎么办？专家来支招

心力衰竭是多种心血管疾病的终末阶段，其发生、发展是一个连续、逐渐加重的过程，并且心力衰竭常具有不可逆性，因此心衰患者需要树立“防治并重”的意识。心衰反复发作应该如何治疗？中医有哪些好的治疗方法？

3月22日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院心内科主任霍艳明做客直播间，为大家讲解心衰的治疗方法。

专家介绍：

霍艳明，主任医师、教授、中国中医科学院望京医院心内科主任。兼任中华中医药学会介入心脏病病学分会常委、世界中医药学会联合会介入心脏病专业委员会常务理事等多个学术组织委员。

擅长：中西医结合诊治高血压病、冠心病、心力衰竭、心肌疾病、高脂血症、心律失常、冠心病的介入治疗及心血管疑难杂症。

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