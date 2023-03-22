提供更高质量的中医药服务

全国备案中医诊所超2万个、八成以上县级区域已设置县级中医医院、八成以上社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置了中医馆……近年来，我国中医药服务能力不断提升，在加快推进健康中国建设和服务群众健康方面发挥了重要作用。

与此同时，中医药发展仍然存在一些亟须解决的突出问题，如基础差、底子薄问题仍有待改善，重大项目与平台建设上还存在短板弱项，传承和创新能力都亟待加强等。近日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》（以下简称《方案》），统筹部署了中医药健康服务高质量发展工程等8项重点工程，安排了26个建设项目，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度。

“实施中医药振兴发展重大工程，要把服务体系建设和能力提升摆在突出位置，着力彰显优势、夯实基层基础、补齐短板，加快从‘有没有’向‘好不好’转变，为群众提供更高质量的中医药服务。”国家中医药管理局有关负责人表示，按照《方案》，将进一步发挥中医药整体医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提升服务能力。

推动中医药服务体系建设，要促进优质中医资源扩容和均衡布局。《方案》提出，建设若干国家中医医学中心和国家区域中医医疗中心；建设130个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的中医特色重点医院；每个县级中医医院建成2个中医特色优势专科和1个县域中医药适宜技术推广中心；布局35个左右国家中医疫病防治基地，开展中医医院传染病防治能力建设。

推动若干地级市开展区域中医治未病中心试点建设、增加中医药老年健康服务供给、开展智慧中医医院建设……为更好满足群众享有高质量中医医疗服务需求，《方案》在中医治未病能力建设、中医药老年健康服务能力建设、中医药数字便民和综合统计体系建设等方面提出具体举措，进一步凸显中医药的特色优势，创新服务模式。

中医药振兴发展离不开科技支撑，需要科技创新体系提供保障。目前，我国支持建设了一批中医药领域国家重点实验室、中医类国家临床医学研究中心、国家中医药传承创新中心等，形成了国家级中医药科技创新平台群。《方案》提出，要依托现有资源，建设若干中医药相关多学科交叉融合的全国重点实验室、中医类国家临床医学研究中心和30个左右国家中医药传承创新中心、100个左右国家中医药局重点实验室，提升中医药科技服务能力及协同创新能力。

同时，依托国家和省级药品检验机构，建设30个左右国家药监局中药市场质量监控和评价重点实验室、30个左右国家药监局中药安全监测和风险评估重点实验室，整体提升药品检验机构的中药质量评价能力。

近年来，我国中药质量呈现逐年提升态势，但与群众期望仍有一定差距。结合当前中药质量存在的问题和产业发展面临的现实需求，《方案》提出开展“中药质量提升及产业促进工程”建设，针对种子种苗、中药材、中药饮片、中成药等关键领域、关键环节，强化源头管理、全程管理、协同管理，促进产学研用一体化推进。

此外，《方案》还对中医药特色人才培养、建立中西医协同长效机制、推进中医药文化传承发展、建设中医药开放发展平台等方面作出了部署安排，统筹推进中医药医疗、教育、科研、产业、文化等发展。

今年《政府工作报告》明确提出，实施中医药振兴发展重大工程。国家中医药管理局有关负责人表示，国家中医药管理局将会同有关部门，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，并结合《“十四五”中医药发展规划》，组织实施一体谋划、一体部署、一体落实，协力推进中医药振兴发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 14 版）