新型水凝胶可治疗缺血性心脏病

3月21日，科技日报记者从天津大学获悉，该校李俊杰教授团队成功研发新型水凝胶，该水凝胶可有效抑制心室重塑，促进血管再生并恢复心脏电生理功能。相关研究成果日前发表在国际期刊《先进功能材料》上。

缺血性心脏病被称为人类健康的“头号杀手”。冠状动脉堵塞会诱发心肌供血不足，使心肌细胞代谢出问题，从而导致心肌细胞死亡，影响心脏生理功能。缺血性心脏病持续威胁人类健康，发病群体越来越趋于年轻化。

目前，心脏组织工程专家主要使用基于聚乙撑二氧噻吩的导电水凝胶改善心肌细胞跳动频率、收缩速度和排列结构，但是这种水凝胶并不利于心肌细胞存活和增殖，甚至可能引起严重炎症反应。因此，开发出一种新型水凝胶对于心肌修复治疗具有重要意义。

李俊杰团队研发的新型水凝胶，可有效克服传统导电水凝胶生物相容性差的缺陷，具有优越的细胞相容性和组织相容性。值得一提的是，这种新型水凝胶还显示出与心肌相匹配的机械性能和电传导，能促进心肌细胞成熟和定向肌节结构的形成，可以调节纤维化引起的电解耦，防止梗塞恶化。

“我们相信，这种水凝胶在心肌修复、骨骼肌重建、神经和脊髓修复等方面的应用具有潜在优势。”李俊杰说。