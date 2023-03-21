“中国睡眠大数据中心”成立 发布《中国睡眠大数据报告》

3月19日，正逢世界睡眠日（3月21日）前夕，“中国睡眠大数据中心”在京举办成立仪式，并发布《中国睡眠大数据报告》（以下简称《报告》）。

《报告》针对我国不同地域、年龄、性别、收入、职业人群的睡眠情况，以及睡眠产业发展、睡眠经济形势、睡眠医疗现状等作出了现状分析和未来展望。《报告》显示，睡眠问题引发的慢性病中，发病率排名前三的是肥胖症、高血压和糖尿病；青少年儿童、妇女、老年人、职场青年的睡眠问题需要重点关注；海拔、光照和温度是影响睡眠的重要因素；压力、娱乐对睡眠的影响显著……

中国科学院院士、北京大学第六院长陆林表示，多方合作成立“中国睡眠大数据中心”，目的就是以睡眠健康为抓手，通过睡眠健康监测，以大数据分析对睡眠相关疾病进行筛查，建立立体式分级诊疗体系。

世界睡眠学会秘书长、亚洲睡眠学会主席、北京大学睡眠中心教授韩芳表示，希望大数据把我国丰富的人群资源转化为生产力，结合人工智能的智慧，改善人们的睡眠健康，造福社会。

据悉，该中心相关数据分析结果还可助力睡眠产业、助眠产业的相关科研工作，为睡眠、助眠类产品的需求挖掘、用户分析、功能优化等方面提供重要的数据参考。

代表睡眠产业发言的慕思集团副总裁杨鑫表示，慕思将与中国睡眠大数据中心密切合作，通过“智慧睡眠大数据”与“中国睡眠大数据”双轮驱动大数据创新，致力于深化健康睡眠理论、探索睡眠科技、升级睡眠产品，为国人提供更好的多元化、定制化的睡眠解决方案。

活动中，慕思正式成为“中国睡眠大数据中心健康睡眠解决方案实践基地”。

出席活动的有国家卫健委、中国科协、国家信息中心、中国睡眠研究会等单位代表。（记者 李寅峰）