世界睡眠日：睡得好不好关键看三项指标

人民网北京3月21日电 （记者乔业琼）在日前举办的2023世界睡眠日科普讲座暨全国义诊活动上，北京朝阳医院睡眠医学中心主任郭兮恒表示，判断自己是否睡得好，关键看三项指标：一是晚上几点入睡，二是睡眠的时长，三是睡醒的感受。

“一般情况下，正常的睡眠时间是7-8小时，晚上入睡时间过早或者过晚，睡眠时间过短或者过长都可能有问题。再有就是醒来的感受，如果醒后感觉精神饱满、心情良好，那就说明睡眠情况是好的，反之则不好。”郭兮恒说。

郭兮恒表示，上述三项里面有一项及以上出现问题，并且持续时间较长，经过自我调整依然得不到解决，就应该去医院进行检查。

南方医科大学南方医院教授张斌表示，很多人在周六日休息时，睡得晚起得晚，每周一次节律的调整，容易导致失眠。而晚上看手机，会明显影响一天的节律，导致睡不好。此外，一晚是睡眠还有更小的节律，也就是从浅到深再到做梦的节律，一个节律50分钟左右，平均每晚共5个节律左右。所以，每天睡眠时间最少不要短于6个小时，短于6个小时，对于身体造成不良影响。

“按照人体节律，建议午睡十几分钟到三十分钟左右。”张斌说。

就大家普遍关心的打呼噜问题，郭兮恒表示，生活当中打呼噜是一个很容易观察到的症状，正常人劳累以后，很可能会出现打呼噜。当打呼噜到一定程度的时候，就会出现呼吸暂停，而呼吸暂停严重到一定程度就会出现低氧的问题。

“在睡觉时打呼噜，引发反复的呼吸暂停而导致缺氧，会对心脑血管产生不利的影响，甚至出现严重的心率失常。在夜间发生猝死的病例当中，这是主要原因之一。”郭兮恒说。

郭兮恒提醒，在临床中要特别关注睡眠打呼噜导致的呼吸暂停，这往往发生在患者睡着的时候，容易被忽视掉，也被称为夜间潜在杀手。在生活当中，如果出现了张口呼吸，口干舌燥等现象，要及时注意，情况严重的要到医院进一步检查。