你认识这朵“小蓝花”吗？特医食品作用大

座谈会现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京3月17日电 （记者闫妍）3月16日，由市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司指导、中国营养保健食品协会主办的“送您一朵小蓝花——特医食品健康你我他”特殊医学用途配方食品科普宣传座谈会在北京举办。与会嘉宾就特殊医学用途配方食品（以下简称特医食品）的质量安全、研发创新，以及如何更好地帮助医生、临床营养师和消费者了解和合理使用特医食品等内容进行了深入探讨和交流。

特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配置而成的配方食品，必须在医生或临床营养师的指导下使用。特医食品专属标志为“小蓝花”。

市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司司长周石平表示，特医食品作为特殊食品，对特殊人群的营养支持起着十分重要的作用。在特医食品数量稳步增多的情况下，从市场端、消费端对特医食品进行科普宣传意义重大。自2016年特医食品实施注册制以来，行业规范性、市场集中度得到了有效的提升，产品的安全性、营养支持性得到了有效的保障。截至目前，共有101个特医食品获批注册，这些产品覆盖了所有的年龄段。他还表示，特殊食品安全监督管理司将密切关注行业发展动向，积极研究相关政策，不断提升特医食品监管能力。

北京大学第一医院冯琪教授表示，特医食品作为营养治疗的有效武器，只有选择更多，医生在临床上才能发挥更大的作用。北京大学第三医院樊东升教授认为，营养的支持是延缓病情发展，保障患者生活质量的必须。

雀巢中国母婴营养医务运作与科学事务总监杨燕表示，特医食品行业在发展的同时，需要企业持续加强研发创新能力建设，提升产品竞争力。未来，企业将积极落实企业食品安全主体责任，增强社会责任感，协助推动特医食品行业健康有序发展。

座谈会现场，消费者代表、相关公益组织代表还分享了自己与特医食品的故事，以及开展特医食品公益活动的经历。