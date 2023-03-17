甲流感染期食养建议（呕吐、腹泻、食欲不振篇）
2023年03月17日18:09 | 来源：健康中国
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起草专家（按姓氏笔画排序）
辛 宝 陕西中医药大学第二附属医院治未病科、营养科主任
张忠德 广东省中医院院长、急诊科主任医师、教授
范丽丽 广西中医药大学副教授
夏小军 甘肃省肿瘤医院党委书记、主任医师
夏道宗 浙江中医药大学研究生院副院长、教授
钱占红 内蒙古医科大学教授
郭建文 广东省中医院内科主任医师、教授
雷旭东 甘肃省肿瘤医院营养膳食科副主任中药师
阚俊明 长春中医药大学职业技术学院、继续教育学院党委书记、教授
审稿专家（按姓氏笔画排序）
于 康 北京协和医院临床营养科主任、主任医师、教授
王 宜 中国中医科学院广安门医院食疗食养部主任、主任营养师
沈红艺 上海中医药大学研究员
张 聪 北京中医药大学副教授
张 霆 首都儿科研究所研究员
张永慧 国民营养健康专家委员会传统食养分委会主任、主任医师
郭丽娜 广东省中医院临床营养科主任、副主任营养师
殷向志 江苏省溧阳市中医医院副院长、副主任医师
来源：国家卫生健康委食品司 宣传司
制图：朴沁莹
策划：谭嘉
编辑：王珊珊 吴风港
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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