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甲流感染期食养建议（呕吐、腹泻、食欲不振篇）

2023年03月17日18:09 | 来源：健康中国
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起草专家（按姓氏笔画排序）

辛 宝 陕西中医药大学第二附属医院治未病科、营养科主任

张忠德 广东省中医院院长、急诊科主任医师、教授

范丽丽 广西中医药大学副教授

夏小军 甘肃省肿瘤医院党委书记、主任医师

夏道宗 浙江中医药大学研究生院副院长、教授

钱占红 内蒙古医科大学教授

郭建文 广东省中医院内科主任医师、教授

雷旭东 甘肃省肿瘤医院营养膳食科副主任中药师

阚俊明 长春中医药大学职业技术学院、继续教育学院党委书记、教授

审稿专家（按姓氏笔画排序）

于 康 北京协和医院临床营养科主任、主任医师、教授

王 宜 中国中医科学院广安门医院食疗食养部主任、主任营养师

沈红艺 上海中医药大学研究员

张 聪 北京中医药大学副教授

张 霆 首都儿科研究所研究员

张永慧 国民营养健康专家委员会传统食养分委会主任、主任医师

郭丽娜 广东省中医院临床营养科主任、副主任营养师

殷向志 江苏省溧阳市中医医院副院长、副主任医师

来源：国家卫生健康委食品司 宣传司

制图：朴沁莹

策划：谭嘉

编辑：王珊珊 吴风港

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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