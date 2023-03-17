维爱公益行动走进甘肃 推动合理膳食理念深入乡村

做好乡村青少年的营养健康工作，助力形成健康生活乡村新风尚，是推动乡村健康发展的应有之义，也是建设乡村人才的重要之举。2023年3月9日至10日，由中国疾病预防控制中心指导，人民网·人民健康、北京康盟慈善基金会共同主办，维他奶有限公司支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动（以下简称维爱公益行动）相继走进甘肃省靖远县和礼县，推动合理膳食理念深入乡村，向当地儿童、青少年普及健康知识，养成膳食均衡的生活习惯。

自2022年3月起，维爱公益行动已为靖远县、礼县7所小学约1000名乡村儿童捐赠了7566箱、181584盒维他奶豆奶，助力小学生的营养健康。据悉，又一批维他奶豆奶已整装待发，将会在新春开学季陆续送达孩子们手中。

“在社会各界的关心和鼎力相助下，靖远县乡村振兴的路子一定会越走越宽，教育事业的明天会更美好。”靖远县教育局党组成员、副局长李祖国说，靖远县农村学生生活条件相对较差，营养膳食不均衡的现象较为普遍。本次维爱公益行动带来物资捐助和健康知识科普，从身智两方面关爱农村青少年儿童。“这一公益慈善之举，为我县加速推进乡村教育振兴增添了动力，今天维爱公益行动在我县播下‘健康’的种子，相信明天必将生根发芽、硕果累累”。

礼县教育局党组成员、副局长颜红对维爱公益行动的善举表示感谢，希望通过这次活动，能有更多的农村学校得到帮助，更希望受助学生常怀感恩之心，切实增强学生学习本领，用知识改变命运，用丰硕成果回报社会。“受赠学校更是要将‘维爱’的善举铭记于心，不断提高教育质量，办家长满意、社会满意、学生成才的学校”。

“维爱公益行动得到了本校师生和家长的欢迎，这种爱心行动的意义远不止是物质上的援助，更重要的在于精神上的鼓励和支持。”靖远县北滩镇中滩小学校长王生鸿对此次爱心行动表达了感谢与敬意，他认为中滩小学作为受赠单位，将怀着感恩的心充分利用好这些物资，让学生们茁壮成长、刻苦学习，让健康和爱通过捐赠活动走进每一个孩子的心里，“一份物资传递一份爱，一份爱成就一个未来”。

“在过去的一年中，特别感谢大家的大力支持，将我们的爱心妥善送到了孩子们手中，很荣幸能够与大家一起以公益之名，陪伴孩子们长大。”北京康盟慈善基金会秘书长张琳说，饮食好、睡眠好、运动好是青少年健康成长的必要条件。维爱公益行动期望通过物资捐赠和健康知识普及，帮助靖远县和礼县的学生们学会合理膳食、拥有优质睡眠并参与适当的运动，综合增强健康体质。“基金会将不忘初心，以爱为盟，持续关注两地孩子们的健康成长，希望他们眼里有光、心里有梦，一笔一画写出锦绣人生”。

活动上，张琳代表活动主办方与靖远县和礼县的受赠学校代表进行捐赠合影。中滩小学和新寨小学的学生代表分别进行歌舞表演，并向主办单位代表献上画作，以感谢各方力量的公益支持。

为进一步响应“关于儿童青少年‘三好’促健康的倡议”，向乡村普及健康知识，活动期间主办方还在两所学校陆续开展了由中国疾病预防控制中心指导的“三好”促健康知识小课堂，为学生们带来健康科普讲解，告诉大家如何搭配健康膳食，并传授运动好、睡眠好的妙招。

公益支持单位维他奶，凭借在植物营养领域深耕80多年的经验，一直致力利用自身所长帮助儿童改善营养健康状况、开展营养教育提升他们的健康素养。本次活动维他奶再次组织员工志愿者走进甘肃，与学生们展开互动，在寓教于乐中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。维他奶员工志愿者代表表示，很荣幸能参与这项意义重大的项目，我们希望利用自己的经验和知识，并通过更加有趣和互动的教育形式，促进儿童的营养和健康。（冯斯正）