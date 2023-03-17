今天你“刷”短视频了吗？

在通勤的地铁上、等车的马路旁、忙碌间隙、睡觉之前……随手刷一下轻松有趣的短视频，已经成为许多人的生活日常。中国互联网络信息中心日前发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至去年12月，中国网民规模达10.67亿，短视频用户规模达10.12亿，用户使用率高达94.8%。专家认为，短视频与直播、电商、教育、旅游等行业叠加，逐步渗透至网民的生活全场景，成为全民的生活应用。

人人都有展示机会

皮肤黝黑、讲闽南方言的阿俊，从一位阿婆那里买回几块豆腐，经切块油炸后，塞满肉末，调好底汁，再放入砂锅焖煮。没过多久，香喷喷的豆腐煲就出锅了。配上米饭，阿俊和母亲的晚饭简单又可口——这条短视频在抖音平台点赞量超过200万，并入选2022年抖音年度高光时刻。“太治愈了”“口音好温柔，想家了”“这才是人间烟火气”……网友纷纷在该视频下留言。

“闲不住的阿俊”是短视频平台上创作者的一个缩影。这些创作者中，有记录乡村生活的农民、科普医学小知识的医生、说走就走的旅行者……在短视频平台，人人都有展示自我的机会。

专家认为，随着行业的发展，短视频内容不断丰富，带动用户规模增长和黏性加强，成为移动互联网时长和流量增量的主要来源。由于短视频创作具有灵活性、娱乐性、门槛相对低等特点，对时长与拍摄要求不高，因而深受网友喜爱，逐渐呈现出全民参与的趋势。

有效助力电商运营

一部手机、一台三脚架，95后蒙古族姑娘乌音嘎将镜头对准家乡——内蒙古自治区锡林郭勒盟，分享牧区生活的点点滴滴，让更多人了解真实的草原。大学毕业至今，乌音嘎全网粉丝量积累至200万，视频播放总量超过4亿人次，她还帮助家乡牧民销售了总计1000多万元的农特产品。

90后姑娘“@洪湖赵美丽”返乡创业，走进藕塘跟泥巴打交道，让家乡的莲藕、藕粉等特产登上更多城市家庭的餐桌；大学生“@甘肃胖娃娃在助农”毕业后素颜直播带货，只为展现农产品最真的样子；58岁的非遗传承人何青，借助“@何姐聊收藏”账号打开守护花丝镶嵌老技艺的新渠道，受到众多年轻人喜欢；“@清华妈妈马兰花”在直播间分享好书的同时，不断突破自己，为更多家庭发掘有助于亲子关系培养的桌游和玩具。

短视频平台近几年拓展电商业务，“内容+电商”的变现模式已深度影响用户消费习惯。专家认为，庞大的短视频用户群蕴藏着消费市场新蓝海。短视频本身就是一种重要的营销渠道和商业载体，可以作为电商运营的一种有效方式。

“硬核”知识入千家万户

随着短视频在全民生活中的普及，一批以知识分享为主要内容的短视频账号也如雨后春笋般涌现，许多“硬核”知识通过互联网进入千家万户。

据悉，抖音推出《十万个为什么》系列短视频，院士教授、科普机构、文化名人及抖音科普创作者等积极参与，通过实验、动画、实景装置等进行视频讲解，为青少年提供权威科普知识和科学启蒙。

“比一下各国的航母，能看出多少不同？”“核动力火箭再掀热潮，《三体》中的构想可行吗？”……这些以前沿科技为背景而又脑洞大开的提问，在短视频平台随处可见。线上科普达人孙珷认为，短视频实现了从媒体的单向输出到与观众双向交流互动的过渡，使得用户的黏性更强，知识科普作品的生命力也就更强。

短视频创作平台为越来越多的专家学者提供了分享观点和见解的舞台。知识短视频编导钟晓雯曾经做过文字编辑，她明显感觉到，由于网友阅读和观看习惯的差异，视频和文字的叙事方式也要作出明显区分。“阅读产业类文章时需要一种专注度，而网民对短视频学习的预期是轻松而不是枯燥。理想的短视频语言应该像脱口秀一样，有观点、有趣味，引人入胜。”钟晓雯说。