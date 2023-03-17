直播预告：口腔清洁 你真正做到了吗？

在各类人群普遍患有口腔问题的当下，加强口腔健康意识，学习保健知识，是守护口腔健康的关键。在3月20日“世界口腔健康日”来临之际，我们邀请专家为大家普及口腔及牙齿保健知识，帮助广大人民群众树立爱牙好习惯，拥抱健康生活。

3月20日14:00，中华口腔医学会副秘书长、北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师许天民，中华口腔医学会科普部主任、北京大学口腔医院口腔预防科主任医师司燕将做客“人民好医生”客户端直播间，就如何做好口腔清洁的相关话题与网友进行分享。

专家简介：

许天民，北京大学口腔医院口腔正畸科教授；中华口腔医学会副秘书长；《中华口腔正畸学杂志》副主编。研究方向为三维颅颌面生长发育、正畸生物力学及生理性支抗控制矫治技术。

司燕，北京大学口腔医院口腔预防科主任医师；中华口腔医学会科普部主任，中华口腔医学会口腔预防医学专业委员会常委；北京预防医学会口腔保健专业委员会主任委员。

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