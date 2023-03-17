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沐浴春光，放飞快乐（健康视线）

2023年03月17日06:29 来源：人民网－人民日报海外版

　　近日，游客在浙江宁波植物园踏青游玩。
　　郑凯侠摄（人民视觉）

　　3月13日，江苏省海安市南莫镇中心小学学生在油菜花田里快乐地放风筝。
　　翟慧勇摄（人民视觉）

　　3月12日，湖南省郴州市嘉禾县盘江水库湿地公园，小朋友们在玩耍。
　　黄春涛摄（人民视觉）

　　天气转暖，万物复苏，神州大地一派美丽春景。人们纷纷来到户外赏春景、放风筝，感受春天的气息。

(责编：卫嘉、袁勃)


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