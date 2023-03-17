推动“一城一策”，让城市更健康（健康中国奋发有为）

江西省瑞金市象湖镇绵江河畔象湖湿地公园。

朱海鹏摄（人民视觉）

开栏的话

健康连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。党的十八大以来，党中央坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，健康中国建设驶上“快车道”，人民健康得到全方位保障，群众获得感不断增强。

今年政府工作报告强调，守护好人民生命安全和身体健康。本报健康版今起开设“健康中国奋发有为”栏目，多角度展示中国在健康领域的新发展、新成就，敬请关注。

城市是人民健康和美好生活的重要载体，当前，我国常住人口城镇化率已达到65.2%，超过半数人口都住在城市。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出：“把健康城市和健康村镇建设作为推进健康中国建设的重要抓手”。近日，《清华城市健康指数2022》公布，我国城市的健康状况发生了哪些改变？该从哪些方面推进健康城市建设？课题组和相关专家从研究和对策角度提供了参考答案。

近3年全国城市健康指数呈稳步上升态势

自2020年3月启动以来，“清华城市健康指数”已连续3年发布多期研究成果。今年的报告首次实现了对中国296个地级以上城市的全覆盖，通过分析挖掘与健康相关的时空大数据，形成了中国式现代化城市的“健康画像”。

清华大学中国新型城镇化研究院院长姜胜耀表示，“清华城市健康指数”基于多源大数据，构建了可度量、可比较、可落地的城市健康水平评价标尺。课题成果可协助各级政府在健康问题上研判发展趋势、塑造独特优势、提升治理效能，为健康城市建设的“中国方案”提供智力支撑。

清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋介绍，《清华城市健康指数2022》（以下简称“指数”）是基于2021年的数据信息开展中国城市健康水平的综合测评，设计了六大评价版块（健康服务、健康产业、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用），包含17个评价领域（二级指标）和39项评价项目（三级指标）。

结果显示，近3年全国城市健康指数呈稳步上升态势，引领级、优质级城市数量持续增加，追赶级和发展级城市数量逐渐减少。大城市健康指数整体优于中小城市，但中小城市指数增速较快。北京、上海、杭州、南京、深圳位列大城市组的前五名，珠三角、长三角城市群的人群健康水平优势显著。

不同评价版块的结果各有特点，如大城市的健康效用指数呈现“东高西低”。李栋解释，“健康效用”主要纳入3项指标：传染病防控、慢病管理、体质水平，存在地域差异的主因在于居民体质达标水平，华南、西南城市居民体质水平还需重点提升。在健康服务方面，北京市和长三角、长江中游、珠三角地区城市健康服务水平较高。其中，长三角、珠三角地区城市优势体现在基本医保住院费用实际报销比；北京市、长江中游地区城市优势则体现在人均政府卫生健康支出上。

养老设施不足的短板亟待弥补

近3年来，中小城市健康指数增速较快，与大城市差距逐渐缩小。湖州、衢州、威海、黄山、本溪位列中小城市组前五名。整体看，中小城市健康水平表现相对平均，有三成还处于落后状态；从地理分区来看，东部地区中小城市平均分数第一，且增速第一。

健康环境是中小城市的优势，排名靠前的城市主要有三亚、景德镇、林芝、龙岩、防城港等34座城市。

社区是城市居民健康的最基本保障单元。居民在社区中的生活行为、社区卫生服务等都是重要的健康影响因素。李栋介绍，课题组通过对连续5年覆盖全国的健康设施大数据进行分析，评估了全国约71万个社区周边1公里内拥有的医疗设施、养老设施、体育设施和公园情况，从而衡量社区健康设施完整性是否达标。

从全国来看，大城市、东北城市的社区健康设施完整性较高，东北城市健康设施完整的社区占比为47.54%，高于其他地区。虽然近5年大城市、中小城市社区健康设施完整性均呈现改善趋势，但仍有约58%的社区存在“最后一公里”问题。在健康设施不完整的社区中，绝大部分社区缺乏养老设施（94.7%），而缺乏公园设施、体育设施、医疗设施的社区占比均呈稳步下降态势。

“举例说，北京已经进入中度老龄化社会，养老设施数量虽然逐年增加，但增量设施集中在中心城区，且依然布局在成熟完善的社区周围，2019至2021年北京每3个新增的养老设施中，只有1个建设在健康设施不完善的社区周边。”李栋说，在这种情况下，单纯靠市场调节机制难以填补短缺，需要政府多加引导，并对社会化养老机构制定针对性的激励措施。

“城市健康的研究和其他城市研究最大的不同，在于城市健康没有最好、只有更好的评价理念，更要推动‘一城一策’‘因城施策’的城市健康差异化发展模式。”李栋表示，改善城市健康状况不仅是医疗机构、市政设施的简单组合叠加，更是一套通过信息串联，提供整体性、长期性公共健康服务的城市级保障系统。因此，理想的城市健康评价指标不应该是固定不变的，而应随着目标、需求、信息资源和发展阶段的变化合理更新，才能发挥好对政策进行定性与定量相结合监测评估的重要作用。

健康让城市更有吸引力

在《清华城市健康指数2022》城市排名中，北京市、成都市分别位居全国第一名和中西部地区第一名。

北京市卫生健康委爱卫处处长汤伟民表示，党的十八大以来，针对居民主要健康问题，北京市深入推进健康北京行动，全方位全周期提供健康服务，保障群众健康，居民健康水平显著提高。户籍居民平均期望寿命由2017年的82.15岁增长到2021年的82.47岁，居民婴儿死亡率由2017年的2.29‰下降到2022年的1.26‰，孕产妇死亡率由2017年的5.68/10万下降至2022年2.97/10万，主要健康指标达到高收入国家水平。

“‘雪山下的公园城市，烟火里的幸福成都’，这句话不只是成都市民的共识，还吸引着越来越多外地人流入成都。”成都市卫生健康委副主任黄辉说，因为健康，成都的吸引力得到进一步提升。

黄辉介绍，成都深入贯彻落实“健康中国”战略，从建设践行新发展理念的公园城市示范区高度统筹健康城市工作：规划先行营造健康城市优美环境，包括加快呈现城市大美形态、稳步提升城市居住环境、创新打造城市健身场景；改革驱动升级健康城市服务体系，包括推进“三医联动”系统集成改革、提升公共卫生服务能力、推动健康服务业快速发展；万千细胞筑牢健康城市坚实基础，包括夯实健康城市建设基础、推动健康融入所有政策、着力培养全民健康意识。

“目前，成都市绿道里程达1.7万公里，为市民提供了休闲、娱乐、健身的新场景。”黄辉说，2022年成都利用城市“剩余空间”打造了109个“社区运动角”，全市人均体育场地面积达2.52平方米。2022年，成都全市居民健康素养水平达到32.9%，经常参加体育锻炼人数比例达42.4%，累计建成健康街道（镇）145个、健康社区（村）515个、健康单位901个、健康家庭近万个。