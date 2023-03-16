菜鸟物流：开设“农村医疗”应急专仓 覆盖全国核心运输枢纽

3月16日，菜鸟物流宣布继续加大对农村基层医疗机构物资运输的投入力度，在天津、西安、武汉、广州、成都、嘉兴6城开设“农村医疗”应急专仓，用于协调医疗物资的仓储、分拨、中转和配送，利用自身物流能力提升社会救援效率。

菜鸟“农村医疗” 应急专仓分布在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区，覆盖全国核心运输枢纽。为保障物资高效处理，每个应急专仓均配备专业的仓配管理团队，建立快速响应机制。当有紧急运输需求时，菜鸟能发挥自身供应链能力，迅速从周边调集运力，确保物资短时间完成从厂家揽收、仓内分拣、跨省转运、最后一公里配送全流程。

此前，菜鸟承运的2.2万多台制氧机，已全部送至新疆、甘肃、广西等386地的基层医疗机构。菜鸟应急物流负责人表示，这批制氧机是由国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班下发调拨指令，菜鸟成立60多人的应急物流专项小组，梳理从提货、中转、多地配送的最优路线，动员全国近千名一线人员，连夜揽收、分拨和配送，其中10.6%的制氧机从提货到签收实现了次日达，近半数隔日达，确保制氧机及时送抵医疗设备最短缺的地方。

菜鸟华东地区的自营货车师傅扈帅表示，在接到配送制氧机的任务后，车队十几个人连夜紧急排班，当天下午就将第一批制氧机发出。此外，为确保当大部分货车载着制氧机前往目的地时，分拨中心至少会留有一到两人，这样厂家生产出一批制氧机，就能及时发出一批。扈帅说，自己和车队的同事在得知运的是农村卫生院急需的物资后，心里都很重视，也多了一份责任感，都想尽快送过去。

此前，阿里巴巴集团与菜鸟物流响应农村疫情防控的需要，将近百万台血氧仪送到全国近400个地市县，60万个农村。

菜鸟应急物流负责人称，疫情令物流服务社会民生、医疗等应急物资运输需求的作用进一步凸显。此次，菜鸟在重点城市开设应急专仓，加大对农村地区仓储和运力的投入，也是为了应对未来可能发生的紧急情况，提升社会救援效率。