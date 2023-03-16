直播预告：科学预防肝癌新理念 中西医结合治疗新方法

肝癌是全球最常见的恶性肿瘤之一，位居我国癌症死因的第二位，其高发病率严重威胁我国人民生命健康。3月18日14:00，解放军总医院第五医学中心肝病医学部主任杨永平、肝病医学部肝病科九病区主任纪冬、肝病医学部肝病科一病区副主任陈艳将做客“人民好医生”直播间，就肝病患者全程管理和肝癌早期预防的新理念、新方法和大家进行分享。

嘉宾简介

杨永平，中国人民解放军总医院肝病医学部主任，主任医师，教授，博士生导师。国务院特殊津贴获得者。中国研究型医院学会肝病专业委员会主任委员，中华医学会北京分会肝病专业委员会副主任委员，北京中西医结合学会肝病专业委员会副主任委员。

纪冬，解放军总医院第五医学中心肝病医学部肝病科九病区主任，主任医师，副教授，硕导。内科学博士，美国杜克大学免疫学博士后。中国研究型医院学会肝病专委会常委兼青委会副主任委员，中国毒理学会临床毒理专业委员会常务委员，北京医师协会门脉高压症专科医师分会常务理事。

陈艳，解放军总医院第五医学中心肝病医学部肝病科一病区副主任，副主任医师，医学博士，副教授，硕士生导师。中国研究型医院肝病专业委员常委，中国研究型医院诊断医学专业委员会委员，精准医学与肿瘤康复专业委员会委员，中国医师协会肝癌专业委员会结直肠癌肝转移分会委员等。

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