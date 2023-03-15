太保家园：落实“当地绿通+互联网医疗” 探索医养结合新路径

日前，中国太保旗下太保家园上海普陀国际康养社区与复旦大学附属华东医院签署《医养结合医联体框架协议书》，双方将在医联体运作、建立信息共享机制、经验分享机制等方面开展合作，旨在通过双方资源共享、优势互补，为太保家园的长者提供便捷、高效的“医养结合”服务。

太保家园上海普陀国际康养社区积极响应国家政策，聚焦认知症长者、半护理长者、全护理长者的康养刚需，整合多方资源，将医疗、护理、康复、营养、照护、活动等纳入进整个照护体系，并将医疗体系作为整个康养服务框架中的重要一环进行打造。除了在社区内组建专家团队、建立常规医疗护理和康养服务之外，太保家园上海普陀国际康养社区还打造“本地绿色通道+互联网医院”以及“北上广绿色通道+国际医疗”两大特别服务保障，以充分满足社区内长者更加专业、多样的医疗需求。

本次与华东医院的合作签约，正是太保家园落实“当地绿通+互联网医疗”服务的重要一步。华东医院是一家以老年医疗、康复、营养和护理为特色，医教研全面发展的著名三级甲等医院，其老年医学科是国家重点临床专科、上海市重中之重学科，中医老年病科是国家中医药管理局重点专科，康复医学科是上海市康复质控中心和上海市康复医学会挂靠单位，拥有一大批具有丰富经验的老年医疗、康复、营养和护理专家人才队伍。未来太保家园可以依托华东医院高度专业、丰富、体系化的医疗资源，强化双向转诊方面的对接，为可能发生的转诊等提供更为简便、安全、快捷的渠道。同时，华东医院将根据太保家园老年居民实际需求，提供疑难病查房、检查检验、专家坐诊、居民健康讲座、课题研究、人才培养、学科建设、医疗管理等方面的对口支持，实现医养资源的高效协同和医养双链条在全流程上的密切接合，最终提供以长者需求为导向的高质量医疗健康服务。

作为扎根上海的全国性综合保险集团，中国太保积极履行社会责任，为上海“大城养老”贡献太保方案。目前中国太保在上海已形成“一城三园三养”模式，上海普陀康养社区、上海崇明颐养社区与品质型普惠养社区的上海静安项目形成错位发展、优势互补，为上海从60岁到90岁+的广大长者提供全龄覆盖的养老服务。