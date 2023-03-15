韩宝惠：推进药物创新 改善肺癌罕见突变患者诊疗效果

肺癌是我国癌症患者中的常见癌种，发病率和死亡率位居前列。在肺癌少见靶点突变患者中，EGFR ex20ins突变是非小细胞肺癌（NSCLC）的一种少见突变，患者预后往往较差。靶向治疗的不断进步，相关诊疗技术与药物不断创新，为患者治疗带来获益。

“EGFR ex20ins突变晚期非小细胞肺癌患者治疗需要受到关注。”近日，上海交通大学附属上海市胸科医院副院长韩宝惠围绕相关疾病的诊疗现状与创新发展等相关话题向人民健康进行了分享。

“近年来，随着精准诊疗技术的发展，靶向治疗不断取得新突破。在晚期非小细胞肺癌领域，我们已发现10个信号传导通路。”韩宝惠介绍，其中EGFR信号传导通路较早用于靶向治疗，针对敏感突变已取得了较好的治疗效果。但其中EGFR ex20ins的研究仍是医学界难点。

韩宝惠认为，EGFR ex20ins是耐药突变，其结构特殊，ATP药物结合狭窄，使得传统EGFR靶向治疗药物无法与其实现有效结合。驱动基因的耐药性以及相关药物研发进展缓慢，让患者短期缓解率、疾病控制时间和长期生存率都十分有限，5年生存期仅有8%。

韩宝惠说：“随着药物创新的不断发展，针对EGFR ex20ins的靶向治疗药物在临床应用上实现了新进展。例如，专门针对EGFR ex20ins突变阳性局部晚期及转移性非小细胞肺癌患者设计的口服靶向治疗药物莫博赛替尼（mobocertinib）已获国家药品监督管理局批准正式进入中国，并于近期陆续进入临床应用。相信随着相关药物临床应用经验的逐渐丰富，患者诊疗方案也将不断实现优化。”

“作为临床医生，我们期待有更多的临床治疗选项，创新药物的应用将为患者治疗带来改善。”韩宝惠说，不同靶向治疗药物的优势与毒副反应具有差异性，因此，拥有更多的选项就能实现优势互补，并为患者定制个体化的治疗方案，改善患者整体治疗效果，希望各方力量能够不断推进相关创新研究。

“做好临床治疗还需要加强规范诊疗。”韩宝惠认为，首先要做好精准诊断，通过对各种耐药类型、罕见突变精准的诊断，为患者治疗提供更精准的治疗方案。其次，要做好全病程治疗管理，在长期用药过程中，针对患者个体的差异，制定个性化的治疗方案。