农银人寿启动2023年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动

近日，农银人寿全面启动2023年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动。

今年“3·15”农银人寿紧紧围绕“共筑诚信消费环境 提振金融消费信心”主题，多维度、立体化开展宣教活动，进一步拓展金融宣教范围。活动期间，农银人寿畅通维权渠道，开通“3·15”客服专线，配合短信服务、在线客服、客服邮箱等服务通道，接受广大客户的咨诉，解答客户疑难问题。此外，公司官网、官微、微文化等平台推出《消保知识园》专题和《农情服务区》专栏，对消保知识、消费者基本权利、科学维权方式等进行宣传。同时，公司还将在消费风险提示平台推出“以案说险”“风险提示”等栏目，通过发布保险消费风险提示、典型案例提醒消费者注意防范消费风险，切实保护消费者合法权益。

近年来，农银人寿不断探索数字化消保宣教创新模式。今年“3·15”活动期间，全新推出“小保邀您一起聊”之“消保外传篇”数字化宣教活动，通过场景化展示，利用经典角色带入+情节化演绎生动展示，紧密围绕强化消费者适当性教育主旨，着力揭示如养老诈骗、代理退保等典型风险，帮助消费者远离欺诈、误导、非法集资等非法金融活动侵害，强化维权意识及风险防范技能，寓教于乐地传播科学消保理念。

为常态化根植金融宣教理念，充分利用数字化手段提升宣教广度，农银人寿紧扣权益维护主题，发布全新版专属IP表情包；用动态卡通形象演绎消保理念，用生动鲜活的视觉载体输出服务内涵。

此外，农银人寿围绕“一老一少一新”等重点客群，紧扣维权主题推出“小小金融家”少年财商管理直播讲座，“权益伴我行”消保知识挑战赛；并启动“农银护航人”原创短视频大赛，推出“安享权益暖剧场”系列温情短剧，以更为直观和喜闻乐见的形式普及和宣传维权知识，提高消费者金融数字技能和消保风险认知度。

农银人寿各分支机构还将围绕活动主题开展包括“进校园、进社区、进企业、进农村、进养老机构”五进入等在内的线下精准触达活动，切实以贴近百姓需求的内容与形式做好金融宣教，提升群众满意度和获得感，营造良好的诚信金融环境，提振消费信心。在3月15日当天，农银人寿将开设“总经理接待日”活动，各级机构主要负责人以线上线下相结合的方式开展消费者咨询接待，面对面向客户深入普及保险知识，解答客户疑问。

一直以来，农银人寿始终坚持“以人民为中心”发展思想，坚定践行金融为民使命，持续强化消保履职，为充分展示近年来消保工作成果，农银人寿借助“3·15”契机，推出以“守初心，护民生”为主题的消费者权益保护年报，全方位展示农银人寿在消费者权益保护方面的举措，展现农银人寿服务为民、消保为先的良好社会形象。

金融消保宣教工作任重而道远，唯有持之以恒并不断纵深发展，方能逐显成效。未来，农银人寿将以党建为引领，砥砺前行，用心维护金融消费者长远和根本利益的坚固防线，助力构建让百姓懂金融、信金融、用金融的和谐诚信环境。从更深层次、更广范围和更可持续等维度开展创新金融宣教举措，用实际行动服务社会民生保障，贡献农银力量，以高质量金融服务守护人民美好幸福生活！