把民生福祉牢牢记在心上

必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。”习近平总书记在全国两会上参加江苏代表团审议时强调，“必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，把发展成果不断转化为生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”

全国两会上，教育、医疗、养老、就业……不少议案提案事关民生福祉，顺应人民期待。代表委员们畅所欲言，共话身边的改变，共谋美好的未来，勾勒出一幅幅人民生活持续改善的生动图景。

温暖人心的民生答卷，充分彰显了我们党以人民为中心的发展思想。2022年，我国九年义务教育巩固率达到95.5%，高中阶段教育毛入学率提高至91.6%；全国城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成1100万人的全年目标任务；全国基本养老保险参保人数达10.5亿；全国共有医疗卫生机构103.3万个；全国保障性租赁住房开工建设和筹集265万套（间）……鲜活的数据，见证了我国民生保障的扎实成果。民生改善既关乎国家发展的宏大叙事，也连接着百姓生活的切身感受。

一组组数据背后，是一幕幕幸福温暖的现实图景：四川达州市宣汉县龙泉土家族乡黄连村，路通了让出行更加便利，也促进村里中药材产业更上层楼，去年村民人均收入超过1.5万元；浙江温州市洞头区，市民在街道的智慧健康站就能进行身体检测、发起健康咨询，享受家门口的医疗服务；河北邢台市信都区，群众通过“线上+线下”方式参与老旧小区改造设计，让改造工作满足群众所需所想所盼……民生连着民心，以保障和改善民生为出发点和落脚点，用实践兑现“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”的庄重承诺。

政府工作报告明确“保障基本民生和发展社会事业”是今年工作重点之一，并落实到“城镇新增就业1200万人左右”“居民消费价格涨幅3%左右”“居民收入增长与经济增长基本同步”等具体发展预期目标上，充满民生温度，饱含惠民决心。保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。我们要聚焦让人民生活幸福这一“国之大者”，着力解决好人民群众急难愁盼问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，不断为人民托起“稳稳的幸福”。

眼下，神州大地春潮涌动、生机勃勃。与大好春光相呼应的，是无数踔厉奋发实干苦干的身影。在全国两会上汇聚了更多智慧与共识后，在新征程上抓实抓好事关百姓切身利益的事情，采取更多惠民生、暖民心举措，我们定能汇聚起无坚不摧的磅礴之力，共同书写奋斗创造美好生活的新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 13 版）