以科技创新提升健康福祉

党的二十大报告提出：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。”去年11月，《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》印发，为面向人民生命健康推进科技创新描绘蓝图。

现代医疗的发展，是科技进步的体现。人类大胆创新、反复试验所带来的科技变革，推动现代医疗不断发展。从疾病诊断、药物研发到高端手术器械，医疗进步凝结着科技创新成果，人类医学的发展史某种程度上正是科技进步史的缩影。今天，科技创新与医疗卫生加快融合，以创新药物、高端医疗器械为主体的医药产业快速增长，远程医疗、移动医疗、精准医疗、智慧医疗等医疗模式快速发展。不断推进卫生与健康科技创新，才能更好建设健康中国和科技强国，更好满足人民群众的健康需求。

随着我国科技自主创新能力持续提升，在心血管介入系统、骨科手术机器人等产品领域，我国自主研发器械已达世界先进水平。但是，目前我国高端医疗器械市场依然由进口企业占主导地位，立足于临床需求的国产高端医疗设备依然较少，创新医疗产品的渗透进程依然缓慢。要解决这些问题，迫切需要从人才、技术、生态等方面着手加强卫生和健康科技创新。

注重科研人才的培养，培养医务人员成为医疗创新的生力军。医务人员身处临床服务、保障人民健康的第一线，是临床问题的主要发现者，因此以临床需求为导向的科技创新离不开医务人员的全流程参与。提高医务人员的科研素质，激活人才创新活力，才能真正打造满足临床需求、“以患者为中心”的创新产品。

聚焦技术攻关，加快科技成果转化，实现更多从无到有的突破。数字经济时代，卫生与健康科技创新需要打破学科壁垒，促进学科融合。以外科学发展为例，治疗的精准化和微创化已成为趋势，利用人工智能和医工企结合模式研发出的机器人辅助治疗系统，使疾病治疗水平大幅提高，一些产品已经达到国际领先水平。借助学科融合优势，打造医疗科创平台，突破关键技术，构建战略布局，是向世界展现中国创新、提升全球诊疗标准、为人类健康贡献中国力量的重要途径。

创造良好的产业生态环境，助力创新产品落地，打通从“有”到“用”的“最后一公里”。医疗科技产业发展不仅需要基础创新能力，还需以应用来完善原始创新。近年来，我国开展的医疗新基建、“千县工程”等计划加快了优质医疗资源扩容及均衡配置。同时要看到，还需要进一步加大力度实现“产学研用”融合发展。医疗科技创新不可能只靠企业“单打独斗”，需要打破学科间的创新孤岛，实现产学研医深度融合、上下联动，才能让科技创新成果真正惠及人民健康。

习近平总书记强调：“健康是幸福生活最重要的指标，健康是1，其他是后面的0，没有1，再多的0也没有意义。”加强卫生与健康领域关键共性技术、前沿引领技术和颠覆性技术创新，提升关键核心技术自主创新能力，就能抢占未来医疗发展的前沿高地，为建设健康中国和科技强国、保障人民健康提供有力支撑。

（作者为北京积水潭医院副院长、教授）

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 10 版）