家门口就医 方便又放心

“胎心监测很好，B超显示胎儿也很健康。”西藏自治区山南市隆子县玉麦乡卫生院里，27岁的次仁央宗正在做产检。以前，做一次产检得跑到市里或县里。“现在，家门口就能做产检，方便又放心！”次仁央宗说。

玉麦乡卫生院是一幢二层小楼，设置了检验科、内科、预防科等科室，常用药物一应俱全，卫生院配有7名专业医护人员，包括了全科医生和护士。

卫生院大厅里，一台智能健康一体机引人注目。患者刷一下身份证，就可以进行身高、体重、血压等常规检测。随后，电脑会自动打印体检报告，提醒患者需要注意的事项。

玉麦乡卫生院院长邱建亮在这里工作了10个年头。“以前，对于胸痛患者，卫生院没办法判断准确的病因。现在，我们有了心电图检查设备，能帮助医生进行初步诊断，尽量不耽误危重病人的诊治。”邱建亮说，卫生院还可以进行B超、血常规、尿常规等检查，对于昏迷、休克等紧急情况，有除颤仪、监护仪等医疗辅助仪器。

随着医疗卫生和交通条件的改善，玉麦乡基本做到了小病不出乡，大病也能快速诊断和转运。邱建亮说：“以前玉麦乡半年都处于封山状态，一些危重症患者及时救治不方便，现在可以用救护车第一时间把他们送到县、市医院。”

56岁的村民多布杰患有严重的关节炎，去年他在拉萨做了手术，病情得到了极大缓解。如今，他只要定期来乡卫生院取药即可。“85%的手术费都报销了，后续的药物也基本都在医保覆盖范围内，报销很方便。”多布杰笑着告诉记者。

玉麦乡医疗条件的改善是西藏乡镇卫生院发展的一个缩影。西藏已形成覆盖各级的城乡医疗服务网络，不断完善基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、急救和巡回诊疗体系。如今，西藏平均每个乡镇卫生院拥有执业（助理）医师3.4人，基本实现“绝大多数小病不出乡镇”的目标，所有行政村实现卫生室全覆盖。

西藏自治区卫生健康委主任格桑玉珍说：“我们正逐步稳定和优化乡村医生队伍，努力打造一支素质较高、适应需要的基层医生队伍，全面提升西藏基层医疗卫生服务水平，为农牧区群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务。”

“下一步，西藏将重点深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，提升基层医疗卫生服务能力，优化公共卫生服务，做好‘一老一小’和妇幼健康服务。继续推动藏医药传承创新发展，强化医疗卫生人才队伍，着力推进医疗卫生事业高质量发展。”格桑玉珍说。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 08 版）