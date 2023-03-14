业内热议：合力落实食养指南 推动合理膳食行动

由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“合力落实食养指南，共同推动合理膳食”主题专场座谈上，与会嘉宾围绕食养与健康的关系、如何落实合理膳食理念等方面进行分享。

“食养指南”为我国餐饮行业转型发展提供政策指导

今年1月，国家卫生健康委办公厅印发《成人高脂血症食养指南（2023年版）》《成人高血压食养指南（2023年版）》《儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）》《成人糖尿病食养指南（2023年版）》4项食养指南（以下简称“食养指南”），对于儿童和慢病人群的饮食方案提出了具体指导。

会上，国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长田建新介绍，“食养指南”是在国家卫生健康委指导下，由食品司会同相关司局，组织多部门多领域近百名专家学者，经过6个多月的反复讨论编制而成。一是通过加强饮食调理和控制来预防患高血压、高血脂、糖尿病等慢性病；二是参考大量成功实践经验，将传统的食养理论与现代营养学相结合。

中国计划生育协会党组成员、副秘书长何翔表示，“食养指南”把现代营养学和中华传统食疗有机结合，针对不同人群、不同地区、不同季节提供了可行的食谱套餐和营养健康建议，有很强的针对性和可操作性。

世界中餐业联合会副会长尚哈玲强调，我国餐饮行业正在由高速度向高质量发展转变，从满足日常饮食生活需要向满足美好饮食生活需要转变。“‘食养指南’为我国餐饮行业转型发展提供了政策指导，明确了工作方向，将推动我国餐饮业快速发展，增强行业营养供给能力。”尚哈玲说。

积极落地“食养指南”，切实满足群众合理膳食需求

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司营养处处长徐娇表示，要积极促进“食养指南”落地，进一步加强与学协会、相关单位衔接互动。一是动员国民营养健康指导委员18个成员单位参与落地；二是联合协会统筹协调建设专家智库，助力推广“食养指南”；三是鼓励食品相关行业基于“食养指南”的原则和推荐食谱，积极研发相关产品；四是鼓励打造专业食养人才队伍。

结合协会具体工作，中国物流与采购联合会食材供应链分会常务副秘书长于凤龙表示，推动合理膳食与“食养指南”落地是一项系统工作，需要从产地端、加工端、物流端等全流程做好相关工作。

第十四届全国人大代表，得利斯集团有限公司党委书记、董事长，山东得利斯食品股份有限公司董事长郑思敏则表示，参照“平均每天吃12种以上食物，每周吃25种以上食物”的要求，建议食品企业推出“小份菜”“多样化”美食，从而满足消费者对食物多样性的要求。

雀巢中国研发中心资深营养科学家石欢表示，行业企业在强化与“食养指南”结合的同时，还应开展对食药同源的研究，更好地满足百姓健康饮食需求。

广州瘦吧网络科技有限公司创始人黄祥泓则从控制体重对慢性病防治角度展开话题。他认为，用数字化的方法，将互联网、人工智能、生物技术、食物营养的理论与“食养指南”结合起来，可以达到事半功倍的效果。

北京工商大学食品与健康学院的副院长李健总从高校人才培养方面提出建议，一是利用高校平台加强宣传贯彻；二是要发挥学校科研方面的优势，加强科技支撑；三是对“食养指南”提出的特色农产品功能性原理进行深入挖掘，明确科学依据。